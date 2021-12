Life

“Το Πρωινό”: η Πέγκυ Ζήνα, η “Ψυχή της αγάπης” και η Ρούλα Κορομηλά (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η τραγουδίστρια για την 10χρονη κόρη της και τα τραγούδια που “ζηλεύει”, αλλά και το “Αν πας με άλλη”. Έκπληξη “στον αέρα” της έκανε η Ρούλα Κορομηλά.

Για την κόρη της, την πορεία της στο τραγούδι, αλλά και την σχέση της με την Ρούλα Κορομηλά, η οποία της έκανε έκπληξη, σε απευθείας μετάδοση στην εκπομπή, μίλησε η Πέγκυ Ζήνα, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια, «Η Ηλέκτρα είναι 10 ετών, είναι καλή μαθήτρια και πολύ καλό παιδί. Έχει καλή φωνή, με εντυπωσίασε όταν την άκουσα κάποια στιγμή στο μπάνιο, να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη», επεσήμανε όμως πως «δεν θα ήθελα να γίνει τραγουδίστρια, γιατί είναι δύσκολος χώρος, με ανταγωνισμό. Ωστόσο θα ήθελα να αναλάβει να την “μανατζάρει” ο Γιώργος Λύρας, ο πατέρας της και να μην έχω αυτό το κομμάτι εγώ. Έχει μεγαλύτερη κλίση προς το μάρκετινγκ».

«Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος, κάνω χιούμορ, αλλά δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πως έχει περάσει αυτό που είπα για το πρώτο τραγούδι που με έκανε γνωστή. Πάντως, είναι ευλογημένο το «Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι», δεν ξέρω πως ακούστηκε αυτό που είπα προς τα έξω», εξομολογήθηκε η Πέγκυ Ζήνα.

Σε ότι αφορά τις μεγάλες της επιτυχίες, που την εδραίωσαν στο λαϊκό τραγούδι, η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε πως «στον ίδιο δίσκο που είναι το τραγούδι «Είμαι καλά» που είναι επιτυχία μέχρι σήμερα και που με καθιέρωσε, είναι και το τραγούδι «Έχει σύννεφα απόψε», που με απογείωσε τα επόμενα χρόνια».

Η Πέγκυ Ζήνα είπε ακόμη πως της αρέσει να κάνει μιμήσεις, μεταξύ άλλων και της Ρούλας Κορομηλά, με την οποία έχουν στενή φιλική σχέση επί πολλά χρόνια. Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά καλημέρισαν την Ρούλα Κορομηλά, που έκανε έκπληξη στην φίλη της και μίλησε για εκείνη και τον Γιώργο Λύρα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Γιώργου Τράγκα, η Πέγκυ Ζήνα αποκρίθηκε πως «πρότυπο μου είναι η Βίκυ Μοσχολιού. Θαυμάζω όλες τις μεγάλες τραγουδίστριες του λαϊκού τραγουδιού και παίρνω πράγματα από αυτές, όπως η Μαρινέλλα και η Χαρούλα Αλεξίου, ενώ από την νεότερη γενιά μου αρέσει πολύ η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη ποπ σταρ και έχει μια θεατρικότητα στις εμφανίσεις της, ενώ και η Δέσποινα Βανδή είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, είναι ποπ τραγουδίστρια».

«Από τα μέχρι τώρα τραγούδια μου αγαπώ περισσότερο το “Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω”», είπε η Πέγκυ Ζήνα, ενώ όταν ρωτήθηκε για ένα τραγούδι που έχει ζηλέψει και θα ήθελε να έχει πει πρώτη εκείνη, είπε πως είναι πολλά τραγούδια του Νότη Σφακιανάκη που θα ήθελε να έχει ερμηνεύσει πρώτη και τα οποία έχει εντάξει εδώ και χρόνια στα προγράμματα της, με πρώτο το «Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι». Όπως σημείωσε, αντιμετωπίζει τα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, όπως τα θεατρικά έργα, στα οποία κάθε ηθοποιός που ερμηνεύει έναν ρόλο, του δίνει μια διαφορετική διάσταση.

Η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στις εμφανίσεις της στο «Baraonda Music Hall» και φυσικά στο νέο τραγούδι της, με τίτλο «Ψυχή της αγάπης», που κυκλοφορεί από την Heaven Music σε στίχους της Νίκης Παπαθεοχάρη και μουσική του Δήμου Αναστασιάδη. Όπως εξομολογήθηκε, διάβασε τους στίχους στην διάρκεια ενός δείπνου και «αισθάνθηκα πως μου τρυπάει την ψυχή. Με άγγιξε τόσο πολύ, που της είπα πως θα το πω εγώ αυτό το τραγούδι».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Πέγκυς Ζήνα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

