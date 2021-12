Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Πέγκυ Ζήνα: ο Μητροπάνος και το τραγούδι που την “στιγμάτισε” (βίντεο)

Τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η τραγουδίστρια για το δύσκολο ξεκίνημα της καριέρας της, τις συνεργασίες με μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά και για την προσωπική ζωή της.

Η Πέγκυ Ζήνα βρέθηκε «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και μίλησε για τα πρώτα της βήματα, το τραγούδι που παραλίγο να της «κόψει» την καλλιτεχνική διαδρομή, την κομβική συνεργασία της με τον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Μιλώντας για τα πρώτα της βήματα, η Πέγκυ Ζήνα είπε ότι η επιλογή του πρώτου της δίσκου δεν ήταν δική της επιλογή, ενώ το γνωστό τραγούδι της "Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι" δεν τις άνοιξε διάπλατα τότε τις πόρτες.

«Δεν ήταν επιλογή μου αυτός ο δίσκος, απλά ήμουν 19 χρονών και η εταιρεία που βρισκόμουν, ανάλογα με την εμφάνισή μου και το νεαρό της ηλικίας μου, μού έδωσαν ένα τραγούδι με σλόγκαν, το «Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι'» Η πιο σωστή κριτική που είχα διαβάσει έλεγε τότε: Κρίμα το κοριτσάκι που το σύστησαν με λάθος τρόπο' Δεν ήθελα να το πω το τραγούδι, θυμάμαι στο στούντιο έκλαιγα. Θέλω να πω όλα τα υπόλοιπα, όχι αυτό. Τότε ήταν και της μόδας τα σλόγκαν, όμως εμένα με ταλαιπώρησε πολύ. Μετά, δεν μου έδινε κανείς τραγούδια, ακόμη και φίλοι μου. Δεν λέγανε «δεν δίνω τραγούδι στην Πέγκυ Ζήνα», έλεγαν «δεν δίνω στην αν πας με άλλη». Με στάμπαρε πολύ. Το «Έχει σύννεφα απόψε» ήταν η πρώτη μου ουσιαστική επιτυχία.. όταν είδα 3.000 άτομα να μου το τραγουδάνε δεν μπορούσα να συνεχίσω από τα κλάματα", είπε η Πέγκυ Ζήνα.

Η πορεία που ακολούθησε ήταν ανοδική και στα 25 χρόνια που βρίσκεται στο μουσικό στερέωμα έκανε πολλές συνεργασίες, μεταξύ άλλων και με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Ανάμεσά τους ο Δημήτρης Μητροπάνος, με την Πέγκυ Ζήνα να λέει πως αυτή ήταν η πιο κομβική συνεργασία της ζωής της.

«Ήταν η πιο κομβική στιγμή όλης μου της πορείας. Ήταν το «βουνό» μου και θα είναι για πάντα. Έτσι τον είχε βγάλει ο Γιώργος όταν δουλεύαμε μαζί, γιατί ήταν ακλόνητος στις πεποιθήσεις του, παρείχε προστασία στους συνεργάτες του και ήταν η δεύτερη οικογένειά του. Να μη συζητήσω για την οικογένειά του, η ζωή του όλη. Ήταν δυο χέρια απλωμένα που όταν σε είχαν μέσα δεν είχες να φοβηθείς τίποτα. Έμαθα από εκείνον πως όταν είσαι μεγάλος είσαι παραπάνω γενναιόδωρος, δεν έχω γνωρίσει πιο ντόμπρο άνθρωπο και άνθρωπο τραγουδιστή να δίνει τόσο βάση στον στίχο. Αυτό το υιοθέτησα και εγώ. Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά τον θάνατό του και όταν «έφυγε», άργησα πολύ να βρω τα πατήματά μου. Ένιωθα ότι όλα είναι μάταια σε αυτό τον χώρο», όπως είπε.

Η Πέγκυ Ζήνα, αναφέρθηκε και στην προσωπική ζωή της και τον επί 26 χρόνια σύντροφό της, Γιώργο Λύρα, με τον οποίον έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη 10χρονη Ηλέκτρα. Απαντώντας στην ερώτηση για το πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί μια σχέση όταν ένας από τους δυο βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής και στα φώτα της δημοσιότητας, η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε πως ενδεχομένως το μυστικό για να σωθεί μια τέτοια σχέση είναι ο άλλος άνθρωπος να μη βρίσκεται «μπροστά», προσθέτοντας «ένας δεύτερος λόγος που μας έχει κρατήσει μαζί τόσα χρόνια, είναι ότι ο Γιώργος έχει μεγαλύτερα όνειρα από εμένα για μένα», λέγοντας πως ο Γιώργος Λύρας πέρα από σύζυγός της είναι και πατέρας για εκείνη.

