Πέθανε ο Carlos Marin

Ο Ισπανός τραγουδιστής της όπερας έφυγε από τη ζωή στα 53 του από κορονοϊό

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Ισπανός βαρύτονος και μέλος του κλασικού crossover γκρουπ Il Divo, Carlos Marin.

Ο γνωστός τραγουδιστής όπως αναφέρθηκε στο Variety, “έφυγε” από τη ζωή λόγω επιπλοκών του κορονοϊού.

Η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι ο Carlos Marin μεταφέρθηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ της Αγγλίας στις 8 Δεκεμβρίου και τέθηκε σε ιατρικό κώμα.

