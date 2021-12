Οικονομία

ΕΦΚΑ: Αγωγή για την απεργία των υπαλλήλων

Αγωγή κατέθεσε ο ΕΦΚΑ για να κηρυχθούν παράνομες οι απεργίες των εργαζομένων που έχουν προκηρύξει για την Πέμπτη.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ), ενώ ταυτόχρονα προανήγγειλε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας την ίδια μέρα στις 10:30, «εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ, «για το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι θέμα αρχής, αλλά και ύπαρξης, η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και η διασφάλιση του δημόσιου ασφαλιστικού μας συστήματος».

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) κήρυξε 48ωρη απεργία στις 23 και 24 Δεκεμβρίου και απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, στις 10:30 πμ, καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.

Στήριξη στους εργαζομένους του ΕΦΚΑ

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΠΟΚΠ εκφράζει την αντίθεσή της στην ανακοίνωση του υπουργείου για ανάκληση των αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ για το διάστημα των γιορτών και τη μεταφορά τους 10 μέρες μετά, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων δεν θα λυθεί με την ανάκληση των αδειών των εργαζομένων, «που βιώνουν καθημερινά την εργασιακή τους εξόντωση».

Μεταξύ άλλων, η ΠΟΠΟΚΠ διεκδικεί «δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους φορείς κοινωνικής πολιτικής, κανονισμούς ασφάλισης, συντάξεων και παροχών, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων, αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές-επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων».

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, αφού έλαβε υπόψη τις ανακοινώσεις της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και της ΠΟΠΟΚΠ, δηλώνει ότι στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αγωγή κατέθεσε ο ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ με αγωγή που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζητεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναγνωριστούν ως παράνομες οι απεργίες που προκήρυξαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής-ΠΟΠΟΚΠ (48ωρη στις 23 και 24 Δεκεμβρίου) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ - ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ (24ωρη στις 23 Δεκεμβρίου). Οι απεργίες αυτές προκηρύχθηκαν μετά την εντολή που έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης προς την διοίκηση του ΕΦΚΑ για την αναστολή των αδειών των υπαλλήλων την περίοδο των εορτών για να καλυφθούν οι αυξημένες και έκτακτες ανάγκες του ΕΦΚΑ.

Με την αγωγή του ο ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι οι 2 ομοσπονδίες παραβιάζουν τους κανόνες της σχετικής νομοθεσίας που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, δεν τήρησαν την τετραήμερη προθεσμία προειδοποίησης που προβλέπεται για απεργία στο δημόσιο, οι απεργίες δεν προκηρύχθηκαν από τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων και δεν κάλεσαν, ούτε καν για την τήρηση των προσχημάτων, τον ΕΦΚΑ σε δημόσιο διάλογο.

