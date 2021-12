Πολιτική

“Fake News” Forum ANT1: Οι προκλήσεις, η πανδημία και οι επιπτώσεις (βίντεο)

Προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες συμμετείχαν στο διαδικτυακό συνέδριο του ΑΝΤ1 για το ακανθώδες ζήτημα που "απειλεί πολίτες και Πολιτεία.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως πυξίδα την αξιόπιστη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, πραγματοποίησε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα τα «Fake News».

Προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Ομίλου, και παρέθεσαν τις απόψεις τους πάνω στο ακανθώδες ζήτημα των ψευδών ειδήσεων.

Το συνέδριο παρουσίασε η Μαρία Σαράφογλου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θεόδωρος Μ. Κυριακού, και ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, Αθανάσιος Κουτρομάνος.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρωθυπουργός αφού ανέφερε πως «αξίζουν συγχαρητήρια στον ΑΝΤ1 για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει αυτήν τη συζήτηση για τα Fake news. Ένα πρόβλημα, που δεν είναι μόνο ούτε ελληνικό, ούτε μονοσήμαντο. Γιατί παντού στον κόσμο, σήμερα, η παραπληροφόρηση στο όνομα της ενημέρωσης, διαστρέφει την αλήθεια. Δηλητηριάζει τις συνειδήσεις. Υπονομεύει τη λογική και τον ορθό λόγο. Και, τελικά, ναρκοθετεί την ίδια τη Δημοκρατία», επεσήμανε πως πρέπει να ορθώσουμε κοινό μέτωπο απέναντι στο ψέμα.





Απο την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θεόδωρος Μ. Κυριακού, επεσήμανε πως «βρισκόμαστε σε μία περίοδο που κυριαρχείται συχνά από μια επιδημία ψευδών ειδήσεων. Αναρτήσεις στα social media μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και ένα εκλογικό αποτέλεσμα», τονίζοντας ότι αποτελεί πρωτεύον καθήκον η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.





Ακολούθως χαιρετισμό απήυθυνε ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, Αθανάσιος Κουτρομάνος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «αν η είδηση είναι μια μορφή εξουσίας, η κατασκευασμένη είδηση αποτελεί μια μορφή αισχρής εξουσίας».





Το «Fake News Forum» περιελάμβανε τρεις θεματικές ενότητες.

Στην πρώτη με θέμα «Η πρόκληση των Fake News – The Challenge of Fake News», την οποία συντόνισε ο Νίκος Χατζηνικολάου μίλησαν οι:

Μαργαρίτης Σχοινάς , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κυριάκος Πιερρακάκης , Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Ά ρια Αγάτσα , Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ,

Νίκος Παναγιώτου , Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ,

Στρατής Λιαρρέλλης , Δημοσιογράφος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΝΤΕΝΝΑ

Ακόμη, μεταδόθηκαν βίντεο με συνεντεύξεις των: Clarissa Ward, Chief International Correspondent του CNN και

Ian Bremmer , Πρόεδρος του Eurasia Group - GZERO Media.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την εισαγωγή του στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news τόνισε, μεταξύ άλλων, πως: «Είναι μια απειλή που δεν αφορά μόνο την ποιότητα της δημοκρατίας, αλλά έχει μια σαφέστατη γεωπολιτική διάσταση, γιατί πολλές από αυτές τις ειδήσεις έχουν σκοπό να απαξιώσουν το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με ευθείες επιθέσεις ενάντια στις αξίες που πρεσβεύουμε». «Δεν είναι θεμιτό να αμφισβητείς τα δεδομένα όταν είναι εκεί, τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα στατιστικά δεδομένα, όταν είναι εκεί», επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας μετά τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν. «Πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερο να καλούνται οι ιδιοκτησίες να αυτορυθμιστούν οι πλατφόρμες και να συνεργαστούν με τις Αρχές. Στόχος είναι τα προφανή, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε από την μέση για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον πυρήνα του πολιτεύματος», τόνισε. «Πάντα υπήρχαν τα fake news, αλλά έχουν διογκωθεί λόγω του διαδικτύου, όπου δεν υπάρχει μέτρο», τόνισε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Άρια Αγάτσα. «Δεν είναι διαχρονικά τα fake news, δεν υπήρχαν παλαιότερα, ξεκίνησαν με το σύνθημα “αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι”», δήλωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παναγιώτου, στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news. «Παλαιότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων δεν διανοείτο ότι δεν θα διασταυρώσει την είδηση 3-4 φορές και ότι θα πάει στο δικαστήριο», τόνισε από την πλευρά του ο Στρατής Λιαρέλλης, δημοσιογράφος και Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΑΝΤΕΝΝΑ. «Θα πρέπει να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα fake news από τις μη διασταυρωμένες ειδήσεις ή από την αμέλεια, αν και υπάρχει και σε αυτά ένα μερίδιο αμέλειας», σημείωσε. «Τα fake news έχουν κάνει την δουλειά μας εξαιρετικά δύσκολη και αποτελούν σοβαρή απειλή για την κοινωνία», ανέφερε εισαγωγικά στο forum του ΑΝΤ1 για τα Fake news η Clarissa Ward, επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του CNN, η οποία μίλησε στην Μαρία Σαράφογλου.

Για την έκταση των fake news στα διεθνή μέσα, αν υπάρχει κάποια αξιόπιστη μέθοδος για να τα ελέγξουμε και πώς μπορούν οι δημοσιογράφοι να αμυνθούν και να αποφύγουν τις παγίδες μίλησε στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Νικόλα Βαφειάδη ο Πρόεδρος Eurasia Group - GZERO Media Ian Bremmer, στο πλαίσιο του forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Ακόμη, μεταδόθηκαν βίντεο με συνεντεύξεις των:

David Patrikarakos, Συγγραφέα του «War in 140 Characters» και

Craig Silverman, Δημοσιογράφου του ProPublica.

«Τα fake news πλήττουν την Δημοκρατία και την ορθολογική σκέψη των πολιτών που δεν μπορούν να κρίνουν επί αληθών πληροφοριών», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στην αρχή της συζήτησης, στο πλαίσιο του forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

«Με τα sites και τα social media, με το διαδίκτυο, δεν υπάρχει γνώση για το ποιος είναι πίσω από κάθε μέσο ενημέρωσης και το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο που υπάρχει», σημείωσε, από την πλευρά του ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

«Στις υποθέσεις που έχουμε χειριστεί το τελευταίο διάστημα, 37 υποθέσεις το 2020 και πάνω από 30 υποθέσεις το 2021, καθεμία αφορούσε περισσότερα από ένα άτομο, συχνά ήταν και 15 και 20 άτομα», ανέφερε ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλης Παπακώστας. «Όταν ένας server φιλοξενείται σε άλλη χώρα, η διαλεύκανση μιας υπόθεσης, έχει να κάνει και με το νομικό πλαίσιο της χώρας, όπου φιλοξενείται ο server, όπου μπορεί να μην διώκεται κάτι που διώκεται ως αδίκημα στην Ελλάδα», εξήγησε, μιλώντας στο πάνελ για το νομικό πλαίσιο.

«Δεν υπάρχει τιμωρία, αν δεν βρεθεί φυσικός αυτουργός. Η δημοσιογραφία συχνά βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο αν τα θέματα κινούνται σε μια λεπτή γραμμή, καθώς προφανώς ο καθένας δεν μπορεί να μεταδίδει ότι θέλει. Η ψηφιακή ανασύνθεση φωνής, με ένα ψευδές βίντεο όταν μιλάμε για τα deep fake news, διώκεται ως πλαστογραφία. Το θέμα είναι πως αυτού του είδους η συκοφαντία που παράγεται μέσω τέτοιων τεχνολογιών, όταν είναι πλαστογραφία διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος και υποχρεωτικά υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της ποινής για τον δράστη, ενώ το θύμα του έχει κατακρεουργηθεί», είπε από πλευράς του ο Χρήστος Μυλωνόπουλος, καθηγητής Ποινικού Δικαίου του ΕΚΠΑ.





Από την πλευρά του, ο συγγραφέας, του «War in 140 Characters» David Patrikarakos, μιλώντας στην ειδική αναλύτρια του ΑΝΤ1 Ελένη Βαρβιτσιώτη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με το πεδίο των πληροφοριών, κυρίως σε όλη την Ευρώπη και πρόσφατα και στην Ελλάδα. Τώρα αυτό που συνέβη στην πανδημία, είναι αυτό που λέμε "πληροφοριο-δημία" (infodemic), που σημαίνει επιδημία παραπληροφόρησης. Διότι αυτό που συνέβη ήταν ότι η παραπληροφόρηση, η ηθελημένη διάδοση ψεμάτων, συνοδεύθηκε από πολύ μαζική αποπληροφόρηση, που είναι η ακούσια διάδοση ψεμάτων.





«Νομίζω ότι σε ένα συγκεκριμένο βαθμό η γνώση ότι τα πράγματα που είναι εντυπωσιακά, τα πράγματα που απηχούν τα υπάρχοντα πιστεύω ή τις προκαταλήψεις των ανθρώπων, κάτι που οι αίθουσες σύνταξης γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό, αυτό είναι κάτι που οι δημιουργοί των fake news, ψευδών και παραπλανητικών πραγμάτων που μασκαρεύονται ως ειδήσεις, ασφαλώς εκμεταλλεύονται, προκειμένου να δημιουργήσουν πληροφορίες που θα είναι ελκυστικές για τους ανθρώπους και που θα διαδοθούν ευρέως και γρήγορα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος του ProPublica, Graig Silverman, στη συζήτηση που είχε τον Τάσο Τέλλογλου.

Την τρίτη ενότητα του Forum, με θέμα «Πανδημία και Παραπληροφόρηση - Covid Crisis and Disinformation», συνόνιτσε η Ρίτσα Μπιζόγλη και μίλησαν οι:

Γ ιάννης Οικονόμου , Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,

Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας,

Θεοκλής Ζαούτης , Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθ. Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, University of Pennsylvania,

Γιώργος Πλειός , Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, μέλος ΕΣΡ και

Μανώλης Σφακιανάκης , Πρόεδρος Cyber Security International Institute (CSI).

«Έχουμε μια κοινωνία έτοιμη να καταναλώσει ψευδείς ειδήσεις, χωρίς την ικανότητα να τις διακρίνει. Αυτό σε περιόδους κρίσεων, με την κατασκευή ορισμένων δίπολων, τα εκμεταλλεύονται ορισμένοι και έτσι όλοι γινόμαστε πιο ευάλωτοι στην διάχυση τέτοιων πληροφορίων», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα τόνισε ότι «σε μια πανδημία είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσεις ένα κύμα ψευδών ειδήσεων και να δημιουργήσεις φόβο, γιατί έχει να κάνει και με την κριτική σκέψη που αναπτύσσουν ή δεν αναπτύσσουν οι άνθρωποι, όταν χωρίς να έχουν γνώση πιστεύουν πχ. ότι το εμβόλιο θα αλλάξει το DNA των ανθρώπων».

«Θα πρέπει να υπάρξει και από την πλευρά των δημοσιογράφων η επαλήθευση των ισχυρισμών όσων λέει ο καθένας. Αν βγει κάποιος στην τηλεόραση και πει ότι το τάδε θεραπεύει κάτι, αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο την ίδια στιγμή θα βρείτε χιλιάδες άρθρα που θα λένε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο», σημείωσε ο Θεοκλής Ζαούτης, πρόεδρος του ΕΟΔΥ και καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας του University of Pennsylvania. «Ακούστηκαν πάρα πολλά για «συνωμοσία» σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και θεωρίες συνωμοσίας και άλλα. Η αλήθεια είναι πως το είχαμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε ήδη σωρευμένη γνώση από τον προηγούμενο κορονοϊό, γιατί έπεσαν πολλά χρήματα για την έρευνα και ασχολήθηκαν πάρα πολλοί επιστήμονες με αυτό», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

«Δεν υπάρχει κουλτούρα στο διαδίκτυο. Ο Έλληνας χρήστης του διαδικτύου ότι διαβάζει το θεωρεί ότι είναι αλήθεια, ότι είναι είδηση», τόνισε από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Cyber Security International Institute (CSI) Μανώλης Σφακιανάκης και πρόσθσε ότι «η Κυβέρνηση είχε αντανακλαστικά, έχει αλλάξει η νομοθεσία, υπάρχουν τα εργαλεία, αυτό που πρέπει είναι να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών».





