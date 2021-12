Αθλητικά

BCL: Το Λαύριο πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση

Η ομάδα του Λαυρίου επικράτησε της Μάλαγα και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.

Ιστορική πρόκριση στο Play-In tournament του Basketball Champions League, πανηγύρισε το Λαύριο. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη επικράτησε εντός έδρας με 70-58 της Ουνικάχα Μάλαγα, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης και κατέλαβε με ρεκόρ 3-3 την τρίτη θέση του 3ου ομίλου, που της επιτρέπει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι της.

Στη συνέχεια της διοργάνωσης, το Λαύριο θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της ομάδας που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου (μία εκ των Φάλκο, Τρεβίζο).

Οι «μεταλλωρύχοι» εξαργύρωσαν στην αποψινή αναμέτρηση την ασφυκτική τους άμυνα στη δεύτερη περίοδο, όταν περιόρισαν την ομάδα του Φώτη Κατσικάρη στους 9 πόντους και με πρωταγωνιστή της επίθεσης τον Τάισον Κάρτερ έτρεξαν επιμέρους σκορ 16-9, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (41-28).

Με την άμυνα να χάνει τη διάρκεια της, το Λαύριο βασίστηκε στην παραγωγικότητα του στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +19 (57-38 στο 27΄), μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκης, η οποία ήρθε άνετα μέσα από τη συγκέντρωση των παικτών του Σερέλη μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών ο Τάισον Κάρτερ με 19 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης και 15 ο Βασίλης Μουράτος. Από τους Ισπανούς ξεχώρισε ο Μπριθουέλα με 15.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 41-28, 57-42, 70-58

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Κρέγιτς, Μπακί

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Νικολαΐδης 3 (1), Μουράτος 15 (42), Πιλάβιος, Κακλαμανάκης 18, Περσίδης 2, Κάρτερ 19 (1), Αμίνου 7, Γουίλιαμς 3 (1), Φέργκιουσον, Γερομιχαλός 3 (1).

ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ (Κατσικάρης): Φερνάντεθ 12 (2), Μπαρέιρο 4, Μπριθουέλα 15 (1), Σουάρεθ 3 (1), Έρικ 10, Ντίαθ, Αλόνσο 1, Αμπρομάιτις 7 (1), Γκερέρο 4, Νόζα, Μπουτέιγ 2.

