Προμηθέας Πάτρας – Βενέτσια: Απογοήτευσαν οι Αχαιοί

Τρίτη διαδοχική ήττα για τον Προμηθέα που κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν κατάφερε να υπερασπιστεί στην έδρα του απέναντι στη Βενέτσια, από την οποία ηττήθηκε 68-78, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup.

Με την τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή ήττα τους, οι Αχαιοί είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 2-6 και παρέμειναν στο βυθό της κατάταξης του Β' ομίλου. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί ισορρόπησαν το ρεκόρ τους σε 4-4.

Η κυριαρχία της ομάδας του Ηλία Ζούρου στον τομέα των ριμπάουντ (45 έναντι 34), κυρίως στα επιθετικά (18 έναντι 5) και τα ξεσπάσματα των Τζεράι Γκραντ, Κέντρικ Ρέι στην επίθεση, βοήθησαν τους Αχαιούς να έχουν τον έλεγχο του αγώνα για 36 λεπτά, όταν και έγραψε ο φωτεινός πίνακας το 59-54.

Ωστόσο, η αγωνιστική... κατάρρευση της ελληνικής ομάδας στα τελευταία τέσσερα λεπτά, στοίχισε στον Προμηθέα, που δέχθηκε το εξωπραγματικό επιμέρους σκορ 3-22 μέχρι το 39΄, βλέποντας τους Ιταλούς όχι μόνο να προσπερνούν, αλλά και να καθαρίζουν το «διπλό», ξεφεύγοντας με +14 (62-76).

Από τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι Γκραν και Ρέι με 19 και 17 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Βενέτσι έλαμψε ο Μίτσελ Γουάτ με 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 31-30, 54-52, 68-78

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Τσίτσι, Καρντούμ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 17 (3), Σβαρτζ, Γκραντ 19, Γκάντι 2, Χαντ 3, Αγραβάνης 14, Γκίκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 6, Γιαννόπουλος, Τανούλης.

ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Ντε Ράφαελε): Μπράμος 13 (2), Σάντερς 13 (2), Φίλιπ 7 (1), Ματσόλα 6 (2), Μπρουκς 12 (1), Τσερέλα 6, Βιτάλι 8 (1), Γουάτ 13.

