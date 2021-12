Life

“Η Φάρμα”: η Αναστασία Γκεργκελέζιου και ο άγριος καυγάς της Τετάρτης (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”, από τον τσακωμό μεταξύ παικτών, με ακραίες εκφράσεις, που θα μεταδοθεί το βράδυ της Τετάρτης, στον ΑΝΤ1.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Αναστασία Γκεργκελέζιου, η παίχτρια που αποβλήθηκε από την «Φάρμα» του ΑΝΤ1, μετά από παραβίαση των κανόνων διαβίωσης στην φάρμα.

Μιλώντας για την ένταση και τον τσακωμό της με την Σάσα Μπάστα, είπε πως «η Σάσα Μπάστα ήταν έξαλλη, ενώ δεν είπα κάτι προσβλητικό ούτε για την ίδια ούτε για το παιδί της, είπα απλά ότι δεν ήθελα να κάνω παρέα μαζί της. Της ζήτησα πολλές φορές συγγνώμη, αλλά δεν την δεχόταν. Για να την ηρεμήσω, της έλεγα ότι το παιδί της είναι δύο ετών και δεν θα δει «Φάρμα» στην τηλεόραση».

«Ήθελα να βρω έναν τρόπο να φύγω άμεσα γιατί δεν μου άρεσε αυτό το κλίμα και σκέφθηκα ότι αυτός είναι ο τρόπος για να φύγω άμεσα», είπε η Αναστασία Γκερκελέζιου.

Στην εκπομπή προβλήθηκε και αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, που θα μεταδοθεί στις 21:00 στον ΑΝΤ1, με τον Βαγγέλη Περρή να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το σημερινό στιγμιότυπο είναι πολύ έντονο και ακούγονται πολύ βαριές κουβέντες, που δεν μπορεί να μεταδοθεί το απόσπασμα στην πρωινή ζώνη. Ο καβγάς ανάμεσα στον Κρητικό της φάρμας και τον «Κουτσαβάκη» περιέχει εκφράσεις αγοραίες και χειρονομίες τέτοιες, που περιγράφεται από πολλούς ως ο χειρότερος καβγάς που έχει γίνει ποτέ σε τηλεοπτικό ριάλιτι».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Μετά την Α’ Φάση του Αγώνα Ασυλίας και την αποχώρηση της Αναστασίας Γκεργκελέζιου, η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται και «μυρίζει»… μπαρούτι!

Απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1, θα δούμε:

Ποιος παίκτης από την ομάδα του ΑΣΤΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ;

Γιατί ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ θεωρεί ότι η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ τα παρατάει όταν τα βρίσκει «σκούρα»;

Ποιον πιστεύουν ότι θα δώσει για 1 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ;

ΜΟΝΟΜΑΧΟ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ; Ποιον επιλέγει τελικά και γιατί χαρακτηρίζει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ ασημένιο μετάλλιο;

Ποια είναι η άποψη του ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ για τη συμπεριφορά των υπολοίπων παικτών στη ΦΑΡΜΑ; Ποιοι θεωρεί ότι τον έχουν στοχοποιήσει και για ποιον λόγο;

Γιατί έρχονται σε σύγκρουση ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ και ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ με τον ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ;

Γιατί η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ λέει ότι οι «ΔΙΑΣΗΜΕΣ» έχουν κάνει ένα παρεάκι, αλλά στο τέλος θα φαγωθούν μεταξύ τους;