Κύπελλο Ελλάδας: Στα προημιτελικά η Αναγέννηση Καρδίτσας

Οι Θεσσαλοί ήταν καταιγιστικοί και «φιλοδώρησαν» με πεντάρα τους Κρητικούς.

Την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της, πανηγυρίζει η Αναγέννηση Καρδίτσας. Στον αγώνα ρεβάνς της 6ης φάσης, οι Θεσσαλοί συνέτριψαν 5-0 τον Άγιο Νικόλαο και, σε συνδυασμό με τη νίκη τους (1-0) στο παιχνίδι της Κρήτης, έγιναν η πρώτη χρονικά ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα, εκεί όπου πολύ πιθανά η ΑΣΑ να είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Super League 2.

Έχοντας ήδη το προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα, οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και δεν άφησαν πολλά περιθώρια στον αντίπαλό τους, που άλλωστε προέρχεται από κατώτερη κατηγορία (Γ΄ Εθνική). Ο Πολίτης άνοιξε το σκορ στο 17΄, με πέναλτι που κέρδισε ο Βιδάλ από τον Κατσαρό, η Αναγέννηση είχε στη συνέχεια (26΄) δοκάρι με τον Πλέγα, για να έρθει τελικά στο 54΄ με τον Στέφανο Αθανασιάδη το δεύτερο γκολ που «τελείωσε» οριστικά την υπόθεση πρόκριση. Ο Πλέγας στο 62΄ και στο 70΄ και ενδιάμεσα ο Κοτσώνης στο 68΄ έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της καρδιτσιώτικης ομάδας.

Να σημειωθεί ότι, μετά το 5-0 από τον Πλέγα, υπήρξε ένταση μεταξύ του σκόρερ και του Κίτου, με συνέπεια αμφότεροι να αποβληθούν.

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Περικλής Αμανατίδης): Γκέκας, Κουτρομάνος, Γκόλιας, Λαγός (46΄ Μπάλλας), Κοτσώνης, Πολίτης (77΄ Θεολόγης), Μανιός, Σταμόπουλος (77΄ Γκουγκούδης), Πλέγας, Βιδάλ (64΄ Γκίνη), Αθανασιάδης (64΄ Μπενγκόα)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Νίκος Σουργιάς): Μπένκο, Δολαψάκης, Πλουσής (69΄ Τζιλάι), Κατσαρός, Πιθαρούλης (78΄ Μαυρής), Τσανάι, Φουκαράκης, Κίτος, Μηνάς, Παπαδόπουλος (78΄ Πάγια), Νοκάι

