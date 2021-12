Κοινωνία

Λύτρας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: θα συλληφθεί εκ νέου, αν γίνει νέα καταγγελία

Για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορος μίας εκ των καταγγελλόντων.

Για την νομική πορεία της υπόθεσης του Στάθη Παναγιωτόπουλου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, συνήγορος μίας εκ των γυναικών που τον κατήγγειλε.

Ο παρουσιαστής ήδη κρατείται στη Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου προσήλθε αυτοβούλως το απόγευμα της Τετάρτης. Όπως είπε για το διαδικαστικό κομμάτι ο Α.Λύτρας εξήγησε πως «θα παρουσιαστεί στο αυτόφωρο και θα ζητήσει σίγουρα αναβολή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν θα τον κρατήσει ελεύθερο ή αν θα κρατηθεί», σημειώνοντας πως αυτό που θα κρίνει το αν θα αφεθεί ή όχι ελεύθερος είναι, το αν είναι ύποπτος φυγής.

«Είχε ακουστεί ότι, ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό», υπενθύμισε ο δικηγόρος.

Σχετικά με την έρευνα που έγινε χθες, παρουσία του Στάθη Παναγιωτόπουλο στο σπίτι του και ειδικότερα στους υπολογιστές του είπε πως, «η πληροφορία που έχω είναι ότι, ακόμα κι αν έχει διαγράψει στοιχεία, αυτό θα έχει αφήσει ίχνη, θα φαίνονται».

Όσο αφορά στην κατηγορία που θα αντιμετωπίσει ο παρουσιαστής εξήγησε πως «αυτήν τη στιγμή κατηγορείται για πλημμελήματα, αν αποδειχθεί ότι είχε οικονομικό όφελος, θα κατηγορηθεί για κακούργημα».

Ερωτηθείς για το γιατί δεν κινήθηκε και στην πρώτη περίπτωση η διαδικασία του αυτοφώρου είπε πως, «θα έπρεπε και στην πρώτη περίπτωση να έχει κινηθεί η διαδικασία, όμως δεν ξέρω αν η πρώτη μήνυση έγινε στον εισαγγελέα και άλλα νομικά θέματα που είναι περίπλοκο να τα εξηγήσω».

«Οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα», τόνισε.

Τέλος, ο κ.Λύτρας υπογράμμισε πως, αν ο παρουσιαστής μείνει ελεύθερος και γίνει νέα καταγγελία, θα συλληφθεί εκ νέου, επαναλαμβάνοντας ότι, «το αδίκημα είναι διαρκές».





