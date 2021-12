Κοινωνία

Πίρλη για Στάθη Παναγιωτόπουλο: είχαμε κάνει μηνύσεις και δεν έγινε τίποτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος της πρώτης καταγγέλλουσας κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου κάνει λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

«Δύο μηνήσεις έχουν ασκηθεί στη δική μας περίπτωση. Το τι πήγε λάθος, θα πρέπει να διαπιστωθεί από την εισαγγελία εφεξής», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της πρώτης γυναίκας που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, Σταυρούλα – Αντιγόνη Πίρλη.

Εξήγησε ότι, η εντολέας της είχε καταθέσει μία μήνυση στην εισαγγελία και μία στο αυτόφωρο, κατά την οποία ο καταγγελλόμενος δεν εντοπίστηκε.

Έκανε δε λόγο για «υπόθεση που τρέχει νομικά από τις αρχές του 2019» και ξεκαθάρισε πως, «μέχρι σήμερα δεν έχουμε ασκήσει αγωγή, η οποία φυσικά θα ακολουθήσει».

«Σκοπός της διαδικασίας ήταν η άσκηση δικαιοσύνης και φυσικά η οικονομική ικανοποίηση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν έχει γίνει πρόταση εκ μέρους του θύτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό, είπε πως «προσπάθεια χρηματισμού δεν έχει γίνει, αλλά έχει γίνει προσπάθεια απόσυρσης της μήνυσης με χειριστικό τρόπο».

Όπως εξήγησε η δικηγόρος «και την πρώτη φορά έχουν ασκηθεί οι ίδιες διαδικασίες. Για τη δική μου εντολέα, κάποια βίντεο και κάποιες φωτογραφίες ακόμα κυκλοφορούν».

Και κατέληξε πως, «θα μεταβώ στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με στοιχεία, για να αποσυρθούν».

Ειδήσεις σήμερα:

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αναπροσαρμογή στα διόδια

Μενίδι: ελάφι σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα μέτρα για τις Γιορτές και το 2022