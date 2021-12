Life

“Η Φάρμα”: η Ηλιάδη, η Μπάστα και το... “ξερολούκουμο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 21:00, μεταδόθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι θα… δούμε σήμερα από την φάρμα του ΑΝΤ1.

Μετά την ηλιοθεραπεία, έρχονται τα σύννεφα και μια ψηφοφορία… ντέρμπι για την ανάδειξη του 2ου Μονομάχου!

Η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται και περιστρέφεται γύρω από την αποψινή αρνητική ψηφοφορία.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης, 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Όσο δύσκολη και αν είναι η ημέρα στη «ΦΑΡΜΑ», οι παίκτες βρίσκουν χρόνο για χριστουγεννιάτικη ηλιοθεραπεία και χαλάρωση.

Πώς αντιμετωπίζει η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ το γεγονός ότι επιλέχθηκε για 1 η ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ; Πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι;

Η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ δείχνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αποψινή ψηφοφορία για 2 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ και είναι στην «τσίτα», γεγονός που δεν μένει ασχολίαστο από τους υπόλοιπους παίκτες. Η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ θέλει να προστατέψει τη ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ γιατί τη νιώθει κοντά της. Τι σκέφτεται όμως η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ και τι σχεδιάζουν με τον ΝΕΟΦΥΤΟ ΗΛΙΑ για την αποψινή ψηφοφορία;

ΜΟΝΟΜΑΧΟ και είναι στην «τσίτα», γεγονός που δεν μένει ασχολίαστο από τους υπόλοιπους παίκτες. Η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ θέλει να προστατέψει τη ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ γιατί τη νιώθει κοντά της. Τι σκέφτεται όμως η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ και τι σχεδιάζουν με τον ΝΕΟΦΥΤΟ ΗΛΙΑ για την αποψινή ψηφοφορία; Τι συμβουλεύει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ τον ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ μετά τη σύγκρουση που είχε με τον ΑΣΤΡΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ;

Σε ποιον παίκτη αναφέρεται η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ, όταν λέει στη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ ότι της αρέσει πολύ;

Στη «ΦΑΡΜΑ» δείχνουν να έχουν χωριστεί σε τρία «στρατόπεδα», κάτι που φαίνεται και στην ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, καθώς ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ θα κριθεί ανάμεσα σε 3 άτομα.

Ποια θα είναι αυτά;

Στην εκπομπή «Το Πρωινό’ προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από όσα θα δούμε το βράδυ στον ΑΝΤ1, με τον «καυτό διάλογο» της Αγγελικής και της Σάσας για το… “ξερολούκουμο… Γρηγόρης”, το “δάγκωμα” και το “σύνθημα” που περιμένει για να…

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται

ΓΣΕΕ - Αργίες: πως αμείβονται Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μετάλλαξη Όμικρον: Υποχρεωτική μάσκα παντού και “μπλόκο” στις μαζικές εκδηλώσεις