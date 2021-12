Life

“Rouk Zouk Special” με τις “Άγριες Μέλισσες” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο σπαρταριστά, γιορτινά επεισόδια, ανήμερα και την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων, με την Ζέτα Μακρυπούλια και αγαπημένους ηθοποιούς σε… μεγάλα κέφια!

Τα Αγριομελομακάρονα Vs Οι Αγριοκουραμπιέδες

Αγριορούκ Vs Μελισσοζούκ

Οι «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» παίζουν καθημερινά στις οθόνες μας, αλλά ειδικά, φέτος τα Χριστούγεννα, θα παίξουν και Σαββατοκύριακο! Πού αλλού; Στο «ROUK ZOUK SPECIAL»!

Ανήμερα και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τις «Άγριες Μέλισσες» σε δύο εορταστικά επεισόδια, με τους ήρωες της αγαπημένης σειράς σε μεγάλα κέφια.

Το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου, 18 αγαπημένοι πρωταγωνιστές της σειράς ρουκζουκάρουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Χαμόγελο του Παιδιού», και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Ανήμερα των Χριστουγέννων παίζουν οι: Μαρία Κίτσου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Γιάννης Κουκουράκης, Αναστάσης Ροϊλός, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Βασιλώττος, Λήδα Ματσάγγου, Αμαλία Καβάλη, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Σουξές, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Ηλιόπουλος, Στέλλα Ψαρουδάκη και Βίκυ Διαμαντοπούλου.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Όταν η Μαρία Κίτσου συνάντησε τον… Λάκη τα βρήκε σκούρα, ενώ ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος… λάκισε.

Τι προτείνει η Αμαλία Καβάλη να κάνεις αν πατήσεις αχινό;

Ο Λεωνίδας Κακούρης μάς αποκαλύπτει τις πλάκες που γίνονται στα γυρίσματα των «Άγριων Μελισσών».

Ο Γιάννης Κουκουράκης σε ρόλο Άντζελας Δημητρίου.

Ο Γιάννης Βασιλώττος μάς μαθαίνει ότι ο χάνος είναι πτηνό.

Πόσα συνώνυμα υπάρχουν για τη φάπα συμφώνα με το Γιώργο Σουξέ;

Ο Νίκος Λεκάκης σε ρόλο… γοργόνας.

Η Λήδα Ματσάγγου μάς αποκαλύπτει ότι ο Λεωνίδας Κακούρης είναι ο μεγάλος τηλεοπτικός της έρωτας.

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, 13 αγαπημένοι πρωταγωνιστές της σειράς παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Make A Wish» και η βραδιά είναι γεμάτη χιούμορ και ατάκες.

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ρουκζουκάρουν οι: Χρήστος Πλαΐνης, Κωστής Σαββιδάκης, Δανάη Λουκάκη, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Μαζιώτης, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ελένη Καρακάση, Μαρία Πετεβή, Μαρία Αντουλινάκη, Κώστας Ξυκομηνός, Δημήτρης Πλειώνης, Μελίνα Λεφαντζή.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποιο είναι το μυστικό αξεσουάρ για τις πρεμιέρες του Βαγγέλη Αλεξανδρή;

Πόσα μπί@@π μπορούν να χωρέσουν σε μία περιγραφή;

Τα παιδικά χρόνια της Ζέτας και του Αλέξανδρου Καλπακίδη έχουν κάτι… κοινό.

Η Μαρία Αντουλινάκη ξεκινάει με κακές επιδόσεις, αλλά στο τέλος μεταμορφώνεται στην καλύτερη παίκτρια.

Το ξέρατε ότι ο καλός ελληνικός καφές έχει… καμάκι;

Πόσο μοιάζει ο Κωστής Σαββιδάκης με τον Άγιο Βασίλη;

Ο Κώστας Ξυκομινός μάς κούφανε και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του.

Ποιο θαλάσσιο κήτος «επιτέθηκε» στο Αγριορούκ και μας «κουφαίνει» με τις περιγραφές του;

Η Ελένη Καρακάση σε ρόλο δασκάλας προσπαθεί να συνετίσει τη Μαρία Αντουλινάκη.

Η «ένταση» ανάμεσα στον Χρήστο Πλαΐνη και τον Βασίλη Μπούτσικο μεταφέρεται και στο Χριστουγεννιάτικο «ROUK ZOUK SPECIAL».

Τι κοινό έχει η Μαρία Αντουλινάκη με τη Μάρθα Καραγιάννη;



#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρος - Ναυάγιο: Δεκάδες άνθρωποι στη θάλασσα (βίντεο)

Πορνογραφία ανηλίκων: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις από την ΕΛΑΣ

Πετρούνιας - Μιλλούση: Το καλύτερο δώρο που της έκανε για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Gallery