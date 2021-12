Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Η απάντηση για τη συναυλία Ρουβά που κοστίζει 211000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία για το κόστος της εκδήλωσης, μετά τις καταγγελίες.

Απάντηση στις καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης, στην οποία εντάσσεται και η συναυλία του Σάκη Ρουβά χωρίς θεατές και κόστος 211.00 ευρώ , έδωσε ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Τεχνόπολης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Είναι παράδοση, εδώ και δεκαετίες, κάθε ελληνικό σπίτι να υποδέχεται το νέο χρόνο από την Αθήνα, μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Η πρωτεύουσα μετρά αντίστροφα και κάθε γωνία της Ελλάδας συντονίζεται μαζί της. Οι εικόνες της γιορτινής Αθήνας, όπως και όλων των μεγάλων πόλεων στον κόσμο, προβάλλονται από τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο δήμος Αθηναίων τιμάει αυτή του την υποχρέωση, τα τελευταία χρόνια, μέσω της Τεχνόπολης, δεσμεύοντας συγκεκριμένα ποσά για αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Η κεντρική εορταστική εκδήλωση για την αλλαγή του έτους έχει όλα τα τελευταία χρόνια έναν σταθερό προϋπολογισμό που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στις 190 χιλιάδες ευρώ.

Σε αυτόν περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, το σενάριο, η σκηνοθεσία, η καλλιτεχνική επιμέλεια, οι αμοιβές καλλιτεχνών, ο φωτιστικός σχεδιασμός, η σκηνογραφία, ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός, μελέτες και εγκαταστάσεις, όπως και οι αμοιβές προσωπικού για το σύνολο των αναγκαίων υπηρεσιών.

Ενδεικτικά παρατίθεται το κόστος των εκδηλώσεων παρελθόντων ετών: 2016 - 170.000 ευρώ, 2017 – 170.000 ευρώ, 2018 – 170.000 ευρώ, 2019 – 190.000 ευρώ, 2020 – 227.000 ευρώ, 2021 – 211.000 ευρώ.

Τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, η εκδήλωση πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή κοινού αποκλειστικά για τηλεοπτική μετάδοση. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος σχεδιάστηκε η παραγωγή ενός μοναδικού καλλιτεχνικού θεάματος, υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Φέτος, για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση της βραδιάς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς απασχολούνται περισσότεροι από 170 επαγγελματίες και 20 εταιρίες, μέσα σε ένα διάστημα 30 ημερών.

Πιο αναλυτικά:

Προετοιμασία/Σχεδιασμός: Συνολικά 20 μέρες απαιτούνται για την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τις απαραίτητες μελέτες του έργου

- Σενάριο, Δομή, Concept

- Σχεδιασμός Φωτισμών & Σκηνοθεσία

- Μελέτη και Σχεδιασμός Εγκατάστασης, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Στατική Μελέτη

- Μελέτη και Σχεδιασμός Ηχητικής/Φωτιστικής Εγκατάστασης & Προσωπικού, Τεχνική Διεύθυνση

- 3D Σχέδια, Φωτορεαλιστικά

- Μελέτη και Σχεδιασμός Σκηνογραφίας, Κατασκευή Σκηνικών

- Σκηνοθεσία & Σχεδιασμός Τηλεοπτικής Κάλυψης

- Μουσική Επιμέλεια Προγράμματος, Μαέστρος, Μουσικοί, Πρόβες, Στούντιο

- Σχεδιασμός Animationthemes για LED WALL

- Μελέτη, Σχεδιασμός, Συντονισμός & Οργάνωση Παραγωγής

Εργασίες εγκατάστασης/λειτουργίας/απεγκατάστασης αναλυτικά:

- Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση Εξεδρών, Ικριωμάτων & κεντρικής σκηνής

- Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση και Λειτουργία Φωτιστικής & Ηχητικής Εγκατάστασης

- Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση και Λειτουργία μουσικού εξοπλισμού

- Εργασίες Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

- Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση και Λειτουργία LedWalls

- Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση και Λειτουργία δικτύου wifi και ενισχυτικού σήματος κινητής στον χώρο διεξαγωγής

- Εγκατάσταση/Λειτουργία/Απεγκατάσταση γεννήτριας για όλη τη διάρκεια των εργασιών

- Κατασκευή /Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση Σκηνικών

- Ενοικίαση και Λειτουργία O.B. Van, Van δορυφορικής σύνδεσης, καμερών, Drone και γερανών κινηματογράφησης

- Εργασίες προγραμματισμού ηχητικού & φωτιστικού εξοπλισμού

- Προετοιμασία καλλιτεχνικής ομάδας, πρόβες & παράσταση (καλλιτέχνης – παρουσιαστής, 17μελής ορχήστρα, μαέστρος)

- Ομάδα τηλεοπτικής κάλυψης ( σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτη, υπεύθυνος ροής, συντονιστής, 10 οπερατέρ, υπεύθυνος OB Van, υπεύθυνος Van δορυφορικής σύνδεσης, Drone pilot)

- Τεχνικό προσωπικό (ηχολήπτες, φωτιστές, stage manager)

- Ομάδα Συντονισμού, Ροής και Υλοποίησης Παραγωγής

- Προσωπικό Φύλαξης καθ όλη τη διάρκεια εργασιών»

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη γιορτή στην Αθήνα

Για το θέμα εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτισμού και του Τομέα Πολιτισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Σε αυτήν αναφέρεται: «Σε μια συγκυρία πολλαπλής κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, με την πανδημία να επελαύνει, την ακρίβεια να καλπάζει, τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου να γονατίζουν τα νοικοκυριά, ο Δήμαρχος της Αθήνας προκαλεί άλλη μία φορά. Μετά τους αποτυχημένους Μεγάλους Περιπάτους με φοίνικες στις ζαρντινιέρες, που θα μετέτρεπαν την Αθήνα σε όαση, στήνει σκηνικό Βερσαλλιών, στο υπαίθριο πάρκινγκ του Λυκαβηττού, με κρυστάλλινους πολυελαίους και βελούδινες κουρτίνες.

Δεν θα σχολιάζαμε την παρωχημένη 80'ties αισθητική αντίληψη της Δημοτικής Αρχής, εάν δεν συνοδεύονταν από ένα όργιο σπατάλης. Για ένα one man show 17 λεπτών γνωστού καλλιτέχνη, με μοναδικό θεατή τον Κώστα Μπακογιάννη, ο Δήμος, μέσω της Τεχνόπολης δαπανά 211.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μάλιστα με απευθείας ανάθεση. Καλούμε τον Δήμο Αθηναίων να ακυρώσει άμεσα την προκλητική φιέστα».

Η δήλωση του Παύλου Γερουλάνου

Με αφορμή το θέμα αυτό, ο Παύλος Γερουλάνος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του Δήμου Αθηναίων «Αθήνα Είσαι Εσύ», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή δημοτική αρχή είναι τυχερή. Κληρονόμησε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων από την προηγούμενη διαχείρηση του κ. Γ. Καμίνη. Τα χρήματα αυτά ήταν ευκαιρία να αλλάξει πρόσωπο η Αθήνα. Όχι μόνο το κέντρο αλλά κάθε παραμελημένη γειτονιά της όπως τα Σεπόλια, ο Βοτανικός, η Λαμπρινή, ο Νέος Κόσμος.

Αντί για αυτά, ο κ. Μπακογιάννης επέλεξε να θέσει ως προτεραιότητες ζαρντινιέρες και έργα αμφιβόλου σημασίας, στο κέντρο της πόλης. Επέλεξε το τουριστικό κέντρο και όχι τις παραμελημένες γειτονιές διότι αυτό "πουλάει". Για όσους άκουγαν τις προεκλογικές του υποσχέσεις και δεν ψήφιζαν μόνο με γνώμονα την παράσταση νίκης, αυτό ακριβώς είχε προαναγγείλει στην προεκλογική του εκστρατεία.

Αυτό που δεν είχε υποσχεθεί είναι ότι θα χρησιμοποιούσε τον Δήμο Αθηναίων για τη δική του προβολή. Όπως έχει σχεδιαστεί και έχει ψηφιστεί από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022 στον λόφο του Λυκαβηττού θα μείνει στην ιστορία ως ένα χλιδάτο πάρτυ-αστραπή (θα διαρκέσει 17 λεπτά και θα κοστίσει 215.000 ευρώ), ως μια γιορτή περιφρόνησης της λογοδοσίας και της διαφάνειας, ως προσβολή προς τους πολίτες, τις θυσίες και τη νοημοσύνη τους. Ένα πάρτυ που "πουλάει" στην τηλεόραση, με χρήματα των Αθηναίων χωρίς καν τους Αθηναίους.

Η απουσία ενσυναίσθησης απέναντι στην κοινωνία είναι τρομακτική. Όταν βλέπουμε τόσα λεφτά να φεύγουν σε φιέστες που αφορούν πολύ περισσότερο το πανελλαδικό προσωπικό προφίλ του Δημάρχου και πολύ λιγότερο το καλό των Αθηναίων, θυμόμαστε τις εποχές που Δήμαρχοι προσπαθούσαν να γίνουν πρωθυπουργοί με χρήματα άλλων. Θυμόμαστε τα άδεια ταμεία και τα τεράστια χρέη με τα οποία άφησαν τον Δήμο, τέτοιοι "ηγέτες".

Κύριε Μπακογιάννη, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο ως κοινωνία για να σερνόμαστε πίσω σε τέτοιες εποχές. Δεν είναι αργά να πάρετε πίσω την απόφαση της παράταξής σας και δεν είναι αργά τα χρήματα αυτά να ξοδευτούν για το καλό των Αθηναίων και όχι για το δικό σας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

“Η Φάρμα”: η Ηλιάδη, η Μπάστα και το... “ξερολούκουμο” (βίντεο)