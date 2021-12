Life

“The 2night show”: Με πρωτιά έκλεισε η εβδομάδα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πρωταγωνίστησε στη late prime time αυτής της εβδομάδας.

Το «The 2night show» κράτησε την καλύτερη συντροφιά στους τηλεθεατές με τους ξεχωριστούς καλεσμένους του, όλες τις ημέρες προβολής του αυτή την εβδομάδα, και ήταν πρώτο στη ζώνη του, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πρωταγωνίστησε στη late prime time από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, με μέσο 20%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 3,4 μονάδες.

Η εκπομπή κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 28,7%, ενώ στους άνδρες έφτασε μέχρι και το 22,4%

Το «The 2night show» παρακολούθησαν, αυτή την εβδομάδα, κατά μέσο όρο 1.153.570 στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

