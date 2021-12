Κόσμος

Μακρόν - Ντράγκι: ηχηρό μήνυμα για μείωση του χρέους

Οι δύο πολιτικοί, καλούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίσουν εκ νέου τους δημοσιονομικούς κανόνες που είχαν οριστεί από τη συνθήκη του Μάαστριχτ.

«Με τον ίδιο τρόπο που αυτοί οι κανόνες δεν περιόρισαν την απόκρισή μας στην πανδημία, δεν πρέπει στο εξής να μας εμποδίσουν να υλοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες επενδύσεις», δηλώνουν οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε προ ημερών στον ιστότοπο των Financial Times.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει στις 9 Δεκεμβρίου ότι θέλει να καταστήσει την αναμόρφωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ προτεραιότητα της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ, εκτιμώντας πως η ερώτηση «υπέρ ή κατά του ορίου 3%» στο έλλειμμα είναι «ξεπερασμένη».

Το μήνυμά του, που υποστηρίζεται αυτή τη φορά από τον Ιταλό Πρωθυπουργό, Μάριο Ντράγκι, απευθύνεται στις χώρες της ΕΕ που είναι περισσότερο προσκολλημένες στους κανόνες δημοσιονομικής λιτότητας, μεταξύ των οποίων εκείνες της βόρειας Ευρώπης, που εξέφρασαν επιφυλάξεις πριν από την υιοθέτηση ενός ειδικού προϋπολογισμού ανάκαμψης μετά την πανδημία. Και επίσης στη Γερμανία του νέου Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, ο οποίος προσώρας είναι πολύ πιο επιφυλακτικός για το θέμα.

«Οφείλουμε να μειώσουμε το επίπεδο του χρέους μας, καμία αμφιβολία δεν επιτρέπεται σε αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα επιτύχουμε αυτό τον στόχο αυξάνοντας τους φόρους ή πραγματοποιώντας αβάσταχτες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, ούτε σκοτώνοντας την ανάπτυξη πριν γεννηθεί εξισορροπώντας και πάλι τα δημόσια οικονομικά με μια δημοσιονομική προσαρμογή που δεν θα ήταν βιώσιμη», λένε οι δύο ηγέτες.

«Πρέπει να διαθέτουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών και να μπορούμε να υλοποιήσουμε δαπάνες κλειδιά που είναι απαραίτητες για το μέλλον μας και για την κυριαρχία μας. Οι δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να ευνοούν το χρέος που δημιουργείται για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις, που συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην ευημερία των μελλοντικών γενεών και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι οι δημόσιες αυτές δαπάνες συμμετέχουν πράγματι στη βιωσιμότητα του χρέους μακροπρόθεσμα», προσθέτουν.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Εμμανουέλ Μακρόν υπολογίζει στην ανεπίσημη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ προκειμένου να κάνει «μια ποσοτική εκτίμηση των αναγκών για επενδύσεις, και των κανόνων που πρέπει κατά συνέπεια να εξελιχθούν, μεταξύ των οποίων οι κανόνες ανταγωνισμού και οι εμπορικοί κανόνες, αλλά και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες», «που θα πρέπει να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της εποχής».

