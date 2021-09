Πολιτική

EUMED 9: Μητσοτάκης και Ντράγκι για τη Μεσόγειο και την κλιματική αλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας.

Οι προκλήσεις στη Μεσόγειο αλλά και ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής απασχόλησαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ιταλό ομόλογό του Μάριο Ντράγκι κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής EUMED που φιλοξενείται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο δίνοντας έμφαση στη συνεργασία στον οικονομικό τομέα.

Συζήτησαν ακόμη για τις προκλήσεις στη Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων το Μεταναστευτικό.

Ο πρωθυπουργός και ο Ιταλός ομόλογός του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και στις επιπτώσεις στη Μεσόγειο, καθώς και στη συνεργασία των δύο χωρών σε αυτό τον τομέα.

Συζήτησαν ακόμα για την πορεία της πανδημίας και των εμβολιασμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στο Καλοχώρι: ταυτοποιήθηκαν οι δράστες δύο χρόνια μετά

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος Ρουμάνος

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον τόπο της επίθεσης (βίντεο)