Μητσοτάκης: - Πλένκοβιτς: Μεταναστευτικό και Οικονομία στην ατζέντα της συνάντησης

Με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της 8ης Συνόδου Κορυφής EUMED, που διοργανώνεται στην Αθήνα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του πριν την έναρξη της συνάντησης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Κροάτη ομόλογό του για την άμεση ανταπόκριση της χώρας του με εναέρια μέσα στην έκκληση της Ελλάδας για βοήθεια, κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, κάτι που «αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμα πιο ενισχυμένη συνεργασία μέσω του μηχανισμού RescEU», όπως είπε.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Αθήνας προς το Ζάγκρεμπ «για ακόμη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από την πλευρά του, ο Κροάτης πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για τη βοήθεια που προσέφερε στην Κροατία όταν επλήγη από σεισμό τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ εκτίμησε ότι η συμμετοχή της χώρας του και της Σλοβενίας στη Σύνοδο Κορυφής MED θα επιτρέψει καλύτερη κατανόηση όχι μόνο των παγκόσμιων και των μεσογειακών ζητημάτων, αλλά και των πολιτικών προκλήσεων και των προκλήσεων ασφαλείας «που όλοι αντιμετωπίζουμε».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας στο διμερές και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στον οικονομικό τομέα.

Οι δύο πρωθυπουργοί-σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και το μεταναστευτικό, υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων στο Αφγανιστάν.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πλένκοβιτς υπογράμμισαν την προσήλωσή τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Σημειώνεται ότι η Κροατία συμμετέχει για πρώτη φορά στο σχήμα συνεργασίας των κρατών-μελών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σηματοδοτεί τη διεύρυνση και ενίσχυσή του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο γγ του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Πριν από την έναρξη της συνάντησης έγιναν οι εξής δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας υποδέχομαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να διευρύνουμε το σχήμα MED 7 και πλέον περιλαμβάνονται η Κροατία και η Σλοβενία.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μία ολόκληρη ημέρα διάφορα θέματα, τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε τις κοινές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και συμφωνήσαμε σε ένα σημαντικό κατά τη γνώμη μου έγγραφο, τη Διακήρυξη της Αθήνας, όπου διατυπώνονται με σαφήνεια οι προτεραιότητες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι προσωπικά για τη στήριξη που μας προσφέρατε κατά τη διάρκεια των τραγικών πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι. Σας απηύθυνα έκκληση και ανταποκριθήκατε αμέσως στέλνοντας εναέρια βοήθεια. Το εκτιμήσαμε πραγματικά. Το γεγονός αυτό, επίσης, αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμα πιο ενισχυμένη συνεργασία μέσω του μηχανισμού RescEU.

Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα, τις γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μεσόγειο, αλλά, βεβαίως, και οικονομικά θέματα, θέματα διαχείρισης της πανδημίας και πώς θα ανοίξουμε εκ νέου τις οικονομίες. Αλλά φυσικά και θέματα που σχετίζονται με τη νότια γειτονία.

Στη διάρκεια της συνάντησής μας θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσουμε στις διμερείς μας σχέσεις, που ενισχύονται όλο και περισσότερο. Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε πως στηρίζουμε τον στόχο σας για ακόμη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλώς ορίσατε. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω.

Αντρέι Πλένκοβιτς: Σε ευχαριστώ πολύ Κυριάκο, υπουργέ, αγαπητοί φίλοι. Είναι μεγάλη χαρά για εμένα να βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή μου από τότε που γίνατε πρωθυπουργός και νομίζω αποτελεί πολύ καλή συχνότητα όσον αφορά τα ταξίδια μας εδώ.

Θα ήθελα κατ' αρχήν να εκφράσω τη λύπη μου για τις τραγικές πυρκαγιές που αντιμετωπίσατε και τις μεγάλες, καταστροφικές συνέπειές τους για τον ελληνικό λαό.

Ασφαλώς δείξαμε αλληλεγγύη στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με το Canadair που εστάλη αμέσως, με το πλήρωμά του. Αλλά κι εσείς μας βοηθήσατε αμέσως μετά τον σεισμό που έπληξε την Κροατία τον περασμένο Δεκέμβριο, κι αυτό ήταν έκφραση των πολύ καλών σχέσεων και της θετικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας.

Είμαι, επίσης, ευγνώμων που η Κροατία, μαζί με τη Σλοβενία, συμμετέχουν για πρώτη φορά σε Σύνοδο Κορυφής MED, των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή της Μεσογείου, που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα.

Πιστεύω ότι πρόκειται για πολύ καλή διεύρυνση αυτού του σχήματος, καθώς τόσο η Σλοβενία όσο και η Κροατία, χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και την Αδριατική, ανήκουν σε αυτήν την ομάδα.

Αυτό θα επιτρέψει καλύτερη κατανόηση όχι μόνον των παγκόσμιων και των μεσογειακών ζητημάτων, αλλά και των πολιτικών προκλήσεων και των προκλήσεων ασφαλείας που όλοι αντιμετωπίζουμε. Προσβλέπω, επίσης, στη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας μας. Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι που μας χωρίζει.

Όσον αφορά την οικονομία, ο όμιλος ΑΒΑΞ συμμετέχει σε ένα από τα πλέον στρατηγικής σημασίας έργα στην Κροατία, που είναι η Γέφυρα Peljesac, ενώ η εταιρεία Aegean είχε εκδηλώσει προ πανδημίας ενδιαφέρον για την Croatia Airlines. Η οικονομική συνεργασία είναι νομίζω ένα από τα θέματα που μπορούμε να εξετάσουμε σήμερα.

