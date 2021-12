Υγεία - Περιβάλλον

Όμικρον - νέα μέτρα: που είναι υποχρεωτική η διπλή μάσκα ή η ενισχυμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, βάσει των νέων περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ από τις 06:00 της παραμονής των Χριστουγέννων

Νέα μέτρα με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Ειδικών για τον κορονοϊό και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων και θα διαρκέσουν έως και τις 2 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους ακόμα και στα γυμναστήρια και στα μπαρ. Συγκεκριμένα, κάποιος δεν χρησιμοποιεί τη μάσκα μόνο όταν καταναλώνει τροφή ή κάποιο ποτό.

Η διπλή μάσκα ή οι ενισχυμένες μάσκες είναι πλέον υποχρεωτικές στα σουπερμάρκετ και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, οι δημόσιες ή ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα δεν θα γίνουν σε καμιά περιοχή της χώρας. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα θεματικά πάρκα. Επίσης, όσοι μπαίνουν στη χώρα, πέρα από το τεστ που υποχρεούνται να έχουν πριν την είσοδο τους, θα πρέπει - μετά από ισχυρή σύσταση της επιτροπής- να υποβάλλονται σε επαναληπτικά τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την ώρα που έρχονται στη χώρα μας.

Ισχυρή σύσταση, επίσης, κάνει επιτροπή για testing πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση. Όπως είπε ο υπουργός υγείας Θ. Πλεύρης, οι νεότεροι να βγουν, άλλα να προσέξουν τις επαφές τους με ευπαθή άτομα και ηλικιωμένους τις επόμενες μέρες από την έξοδο τους.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων όπως είπε θα συνεδριάσει στις 27 Δεκεμβρίου και θα εκτιμήσει την αποδοτικότητα των νέων μέτρων έως τότε, αλλά -όπως εξήγησε- είναι έτοιμη να προτείνει από τις 3 Ιανουαρίου νέα μέτρα τα οποία έχει ήδη εισηγηθεί και θα ανακοινωθούν όταν κριθεί αναγκαίο.

Τα νέα αυτά μέτρα που θα ισχύσουν μετά τις 3 Ιανουαρίου έχουν να κάνουν με τη διασκέδαση -καθώς επεξεργάζεται η επιτροπή διάφορα σενάρια για το ωράριο - τις αθλητικές εκδηλώσεις, το σκέλος της τηλεργασίας και δραστηριότητες που δεν είναι ανάγκες.

Ηδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ με τα νέα μέτρα





Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι δεν θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα τύπου lockdown και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα επαναφοράς του SMS. Όπως τόνισε, τα μέτρα δεν θα αφορούν τα σχολεία αλλά μόνο την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την τηλεργασία. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο υπουργός Υγείας είπε ότι η μάσκα παραμένει υποχρεωτική και στην εκκλησία και στα θέατρα και τα σινεμά, ενώ εντείνονται οι έλεγχοι των μέτρων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Πλεύρης οι έλεγχοι που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, θα είναι αναλογικά όσοι έχουν γίνει σε όλον τον προηγούμενο χρόνο. Εάν δούμε ότι δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων, η επιτροπή προφανώς μπορεί να συστήσει επιπλέον μέτρα, προσέθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ σημαντική η τήρηση των μέτρων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με νεότερα.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η Όμικρον βρίσκεται και στη χώρα μας και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων γεγονός που διερευνάται αν οφείλεται στον μεγάλο συγχρωτισμό που παρατηρείται λόγω των εορτών.

Η Όμικρον έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είπε ο υπουργός Υγείας και τόνισε ότι όσον αφορά την νοσηρότητα και τη βαρύτητα της νόσησης που μπορεί να κάνει, είναι κάτι το οποίο θα γνωρίζουμε μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες. Ο υπουργός Υγείας τόνισε, επίσης, ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η εμβολιαστική κάλυψη και είναι πάνω από 80% στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ πρόσθεσε ότι πάνω από το 72% όσων δικαιούνται την αναμνηστική δόση την έχουν ήδη κάνει.

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε ως ανησυχητική την κατάσταση στην Αττική, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας, ενώ αναφέρθηκε και στην λειτουργία των σχολείων μετά τις διακοπές των Εορτών.









Ειδήσεις σήμερα:

Παραμονή Χριστουγέννων - Καιρός: ήλιος, συννεφιά και άνοδος θερμοκρασίας

Σεισμός στην Λευκάδα

Σεισμός στην Ήπειρο