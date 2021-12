Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Οικονομόπουλος: Ο κορονοϊός, το εμβόλιο και η Θεία Κοινωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για την περιπέτεια με τον κορονοϊό, αποκάλυψε αν θα κάνει το εμβόλιο. Η πίστη στον Θεό και τα δύσκολα παιδικά χρόνια.



Στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε το καλοκαίρι με τον κορονοϊό, τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, αλλά και την πίστη του στον Θεό, μη μπορώντας να κρύψει την συγκίνησή του. Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος αποκάλυψε τον λόγο που δεν είχε κάνει το εμβόλιο.

«Ήταν μια περίοδος, δυο μέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο αν θυμάμαι καλά που ήμασταν όλοι σε καλοκαιρινές διακοπές. Μετά από ένα διάστημα τριών εβδομάδων θα άνοιγε το μαγαζί, στο οποίο εμφανίζομαι και θα έπρεπε να εμβολιαστώ γιατί τα μαγαζιά τα δικά μας δουλεύουν πλέον μόνο με εμβολιασμένους. Κάτι το οποίο δεν πρόλαβα να κάνω. Γιατί τι σκέφτηκα; Πολύ απλά, όπως σκέφτονται πολύ άνθρωποι. Και αν έχω καμιά παρενέργεια και χάσω τις διακοπές μου;. Λέω, δεν το έπαθα μέχρι τώρα. Δεν σύχναζα και σε μέρη με πολύ κόσμο. Γενικά μου αρέσει πολύ η θάλασσα, οπότε ήμουν συνέχεια στη θάλασσα άντε και με δυο, τρεις φίλους. Αυτό, μέχρι εκεί. Έλα όμως που με βρήκε ο κορονοϊός και με βρήκε δύσκολα γιατί με γύρισε σε πνευμονία. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε για δυο μέρες να έχω οξυγόνο και την μία από τις δύο έπρεπε να βάλω το πιο δυνατό.

Ευτυχώς έγινα αμέσως καλά, για μια μέρα μόνο χρειάστηκε. Εύχομαι να μην το περάσει αυτό κανένας άλλος άνθρωπος και εύχομαι πραγματικά να μην χαθούν άλλες ζωές γιατί δυστυχώς χάνονται πολλές ζωές και περνούν δύσκολα πολλές οικογένειες. Ναι, θα κάνω το εμβόλιο όταν περάσει η περίοδος της νόσησης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πολλοί έχουν μπει στη διαδικασία, όπως και γω, να φοβούνται. Δεν σου κρύβω, Νίκο, ότι φοβάμαι ή ότι φοβήθηκα και πριν να κάνω το εμβόλιο. Δεν αρνήθηκα ποτέ την επιστήμη, αλλά κάποιοι μπερδεύουν την θρησκεία με την επιστήμη και είναι λάθος. Διχάζουν τον κόσμο. Όχι άλλος διχασμός.

Ακόμη και ο προηγούμενος από μένα στη σειρά που θα κοινωνήσει στην εκκλησία έχει νοσήσει, θα κοινωνήσω κι εγώ κανονικά. Όταν πιστεύεις κάτι τόσο δυνατά -όπως εγώ πιστεύω στον Χριστό- δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, βάζω στην άκρη τον εαυτό μου, δεν με αφορά ο εαυτός μου. Η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο των ανθρώπων, το λέω και συγκινούμαι», είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.