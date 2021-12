Life

Ο Νίκος Οικονομόπουλος… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια απολαυστική εξομολόγηση για την διαδρομή από τα δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι την επιτυχία στο μουσικό στερέωμα, αλλά και αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Νίκου Οικονομόπουλου.

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής αποκαλύπτει τη διαδρομή που τον οδήγησε στην επιτυχία.

Ακόμη, θυμάται στιγμές από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και πώς βρέθηκε να δουλεύει από την ηλικία των 12 ετών;

Εξομολογείται πως από υπάλληλος σε πιτσαρία έπιασε στα χέρια του μικρόφωνο...

Τι λέει για την πίστη του στον Θεό, την μοναχικότητα και την δυσκολία του να κάνει φιλίες.

Πως περιγράφει την περιπέτειά του με τον κορονοϊό;

Αυτή την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου, στις 23:45, ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:45.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

