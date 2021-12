Κοινωνία

Μέλος του ISIS στην Αθήνα: δίωξη για τρομοκρατία και δολοφονίες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 40χρονος που συνελήφθη χθες από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και που συνελήφθη χθες από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και φέρεται ως μέλος του ISIS

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS και τρομοκρατικές πράξεις που αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονίες στην αλλοδαπή.

Ο 40χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή και ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ διορίστηκε αυτεπαγγέλτως συνήγορος υπεράσπισης.

Τον 40χρονο εντόπισαν τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο κέντρο της Αθήνας και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής. Είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των υπηρεσιών από τις αρχές του μήνα. Στις 7 Δεκεμβρίου, τον είχαν συλλάβει από το Αλλοδαπών, μαζί με έναν 36χρονο από την Αίγυπτο και μέσα σε διαμέρισμα, που είχαν ενοικιάσει στα Πατήσια, είχαν βρει 900 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήρια ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης, κυρίως από την Ισπανία και τη Γαλλία. Όπως είχε προκύψει από την έρευνα τότε, ο 40χρονος ήταν ουσιαστικά χονδρέμπορος πλαστών, τα οποία διοχέτευε σε κυκλώματα διακίνησης παράνομων μεταναστών. Είχαν δει τότε τις περίεργες συναντήσεις, που έκανε με υποψήφιους αγοραστές και είχαν ενημερώσει ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική. Μετά την απολογία του για τα πλαστά, τον είχαν αφήσει ελεύθερο οι δικαστικοί λειτουργοί με περιοριστικούς όρους. Τώρα πιστοποιήθηκε η δράση του στον ISIS -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- και τον συνέλαβαν και πάλι.