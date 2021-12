Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Σύλληψη αλλοδαπού για συμμετοχή στο ISIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου.



Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στην Αθήνα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), 40χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, "ο ίδιος είχε συλληφθεί την 7η Δεκεμβρίου 2021 από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνσης εισόδου-εξόδου από τη χώρα, κατοχής διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφίας, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, κατ’ εξακολούθηση και νομοθεσίας περί όπλων και είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί, πρωινές ώρες αύριο (24/12/2021), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών."

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης (βίντεο)

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται