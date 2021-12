Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης στον ΑΝΤ1: Φόβοι για “εκτόξευση” των κρουσμάτων μετά τις γιορτές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα. Συστάσεις από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στη χώρα και τη μετάλλαξη Όμικρον, 54 επιβεβαιωμένα κρούσματα της οποίας έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας.

Ο κ. Ζαούτης, τόνισε μεταξύ άλλων πως αναμένεται κορύφωση της Όμικρον μετά την Πρωτοχρονιά και είναι πολύ πιθανή η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, καθώς είναι δύο με τρεις φορές πιο μεταδοτική από τη μετάλλαξη Δέλτα. Για αυτό και τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη για την πορεία της πανδημίας η οποία θα καθορίσει εάν θα ληφθούν νέα μέτρα ή όχι.

Όσον αφορά τα συμπτώματα αλλά και το ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ανέφερε πως είναι πιο ήπια η νόσος και το ποσοστό νοσηλείας σε όσους έχουν κάνει την 3η δόση του εμβολίου κατά της COVID-19.

Μέχρι στιγμής ανέφερε πως οι νοσηλείες δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση των κρουσμάτων, όμως υπάρχει ο φόβος ραγδαίας αύξησης. Τα συμπτώματα της μετάλλαξης Όμικρον είναι κοινά με του απλού κρυολογήματος: λίγος βήχας, πονόλαιμος, πονοκέφαλος με λίγο πυρετό.

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων ανέφερε: Τη Δευτέρα θα γίνει έκτακτη σύσκεψη, θα συζητηθεί αν χρειάζονται περισσότερα μέτρα και πρόσθεσε πως εάν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον, θα πρέπει να αποφεύγει τις συναθροίσεις, να φορά μάσκα παντού, να κρατά αποστάσεις και είναι βασικό να είναι εμβολιασμένος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μόσιαλος: Η ανάρτηση με την Παναγία και η οργισμένη απάντηση της Ιεράς Συνόδου

Κρήτη - Τροχαίο σε λαϊκή αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος (βίντεο)

Ναυάγιο στα Αντικύθηρα: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων μεταναστών