Μαγιορκίνης - Μετάλλαξη Όμικρον: πάνω από 10000 κρούσματα τον Ιανουάριο

Για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μετά τις γιορτές έκανε λόγο ο καθηγητής επιδημιολογίας. Τι είπε για τα νέα μέτρα. "Καμπανάκι" στους ανεμβολίαστους.



Για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μετά τις γιορτές λόγω της παραλλαγής Όμικρον έκανε λόγο ο καθηγητής-επιδημιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Είναι αρκετά πιθανό να φτάσουμε τα 10 χιλιάδες ακόμα και τα 12 χιλιάδες κρούσματα, αυτό το νούμερο όμως δεν θα πρέπει να μας τρομάξει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ και εξήγησε, για το στέλεχος Όμικρον, ότι πρόκειται για ένα αρκετά μεταδοτικό στέλεχος που δίνει συμπτώματα απλού κρυολογήματος, «πάντα με βάση όσα αναφέρονται» πρόσθεσε.

Χτύπησε δε το καμπανάκι του κινδύνου για τα ανεμβολίαστα άτομα και τους κάλεσε να εμβολιαστούν καθώς η Όμικρον για εκείνους δεν θα είναι ήπια όπως είπε: «Να προσέχουν όμως οι ανεμβολίαστοι μεγαλύτερης ηλικίας και να εμβολιαστούν γιατί θα το περάσουν πιο βαριά από τους εμβολιασμένους, να μην θεωρήσουν ότι η Όμικρον είναι ήπια για αυτούς».

Παράλληλα. για την επιπρόσθετη λήψη μέτρων, εξήγησε πως ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικά μέτρα μετά την πρωτοχρονιά και η Επιτροπή θα συζητήσει για αυτά στις 27 Δεκεμβρίου: «Τα μέτρα είναι αναλογικά με την πίεση που αισθάνεται το σύστημα υγείας, αυτή τη στιγμή είναι σε φάση αποσυμπίεσης. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι από τις 3 Ιανουαρίου μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα, την Δευτέρα η Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων θα συνεδριάσει. Η πίεση από την Όμικρον φαίνεται θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με άλλα στελέχη. Όμως μπορούμε να αποκλείσουμε μέτρα περιορισμού όπως να κλείνουν νωρίτερα τα μαγαζιά στην εστίαση».

Όσον αφορά στα σχολεία δήλωσε ότι στη χώρα μας εφαρμόζεται ένα από τα πιο δυναμικά συστήματα παρακολούθησης και τόνισε ότι δεν υπάρχουν πολλές χώρες με τόσο έντονο τέστινγκ. Επεσήμανε ο ίδιος ότι σε αυτή τη φάση είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας ωστόσο το θέμα των σχολείων υπογράμμισε πως θα ξανασυζητηθεί.

Τέλος δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να γίνει συζήτηση για χορήγηση 4ης δόσηςστη χώρα μας, καθώς σε αυτή την φάση η 3η δόση είναι υπερ-αρκετή.

