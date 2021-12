Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Μοίρασε φαγητό σε αστέγους στο Λιμάνι του Πειραιά (εικόνες)

"Δείπνο αγάπης" από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Γιατρούς του Κόσμου

Σε μια κίνηση ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μαζί με εθελοντές από τους Γιατρούς του Κόσμου και το «Δείπνο Αγάπης» μοίρασαν το απόγευμα 100 μερίδες φαγητού σε αστέγους και αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές και καλή χρονιά, στην Πύλη Ε7-Ε9 του Λιμένος Πειραιώς.

Το φαγητό ετοιμάστηκε από τον σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Βασίλη Μπέκα και διανεμήθηκε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

