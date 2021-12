Κοινωνία

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας: Άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ΕΚΑΒ, κάλεσε ο συνοδηγός του οχήματος, όμως ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.

Τραγωδία σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο 30ο χλμ στο ύψος των Ερυθρών.

Ένας άνδρας, 55 ετών έχασε τη ζωή του την ώρα που οδηγούσε.

Σύμφωνα με το συνοδηγό του οχήματος, ο άτυχος άνδρας ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και πάρκαρε το αυτοκίνητό του δεξιά πέφτοντας πάνω στο τιμόνι. Εκείνος ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 55χρονο στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αν και όλα δείχνουν ότι έφυγε από ανακοπή, φως στα αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής του άτυχου άνδρα, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το ΑΤ Θηβών το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - κορονοϊός: Αναβολές παιχνιδιών λόγω κρουσμάτων

Ο καιρός τα Χριστούγεννα: ήλιος και τοπικές βροχές

Πάρος – Ναυάγιο: πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες