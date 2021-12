Τοπικά Νέα

Κορινθία: Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων

Ένας νέος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό “καρφώθηκε” σε κολώνα φωτισμού.

Τροχαίο δυστύχημα με απολογισμό έναν νεκρό, σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Κανταρέ στην Κόρινθο.

O άτυχος 26χρονος από τον Άσσο Κορινθίας στις 7 το πρωί στο ύψος του Κανταρέ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

