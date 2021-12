Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Πεζός τραυματίας από σύγκρουση αυτοκινήτων

Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα αμάξια. Ένας πεζός τραυματίας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης δύο αυτοκίνητα τα οποία στη συνέχεια προσέκρουσαν σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα άτομο πεζό, που βρισκόταν κοντά στο ΙΧ του, τραυματίστηκε ελαφρά.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Β. Όλγας και Καραϊσκάκη.

