ATP Cup: Ο Τζόκοβιτς δεν θα συμμετάσχει

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις δεν αποκαλύπτει εάν έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αρνείται να αποκαλύψει εάν έχει εμβολιασθεί κατά του κορονοϊού και παραμένει αμφίβολος για το Australian Open, δεν θα αγωνισθεί στο ATP Cup, που θα φιλοξενηθεί (1-9/1) στο Σίδνεϊ.

Την αποκάλυψη αυτή, έκανε σήμερα η σερβική εφημερίδα “Blic”, επικαλούμενη το περιβάλλον του Σέρβου επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης. «Ο Νόβακ δεν θα πάει στο ATP Cup, κατά 99%. Προπονείται εδώ (στο Βελιγράδι), αλλά αποφάσισε να μην συμμετάσχει σε αυτό το τουρνουά», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον “Νόλε”, μιλώντας στην ηλεκτρονική έκδοση της “Blic”. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 34χρονος Τζόκοβιτς βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο Βελιγράδι, όπου ασχολείται το ίδρυμά του, προπονείται και περνά χρόνο με την οικογένειά του.

Το ATP Cup, μια διεθνής διοργάνωση, που διεξάγεται από την ATP, σηματοδοτεί την έναρξη της νέας τενιστικής περιόδου, στην κατηγορία των ανδρών.

Ο Τζόκοβιτς εξακολουθεί να αφήνει αμφιβολίες για τη συμμετοχή του στο Australian Open (17-30 Ιανουαρίου), ένα τουρνουά Grand Slam που έχει κατακτήσει εννέα φορές, συμπεριλαμβανομένων των τριών τελευταίων διοργανώσεων και όπου θα μπορούσε να επιδιώξει να κερδίσει το 21ο σημαντικό κορυφαίο τουρνουά της καριέρας του, σημειώνοντας και σχετικό ρεκόρ.

Για να του επιτραπεί να μεταβεί στην Αυστραλία και να συμμετάσχει στο τουρνουά, ο Τζόκοβιτς, όπως και όλοι οι τενίστες και οι τενίστριες, καθώς επίσης το επιτελείο τους, θα πρέπει, είτε να έχουν εμβολιασθεί, είτε να φέρουν ιατρική απαλλαγή από τον εμβολιασμό.

