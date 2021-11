Αθλητικά

Paris Masters: Ο Τζόκοβιτς πήρε τον τίτλο κι έγραψε ιστορία

Ο Σέρβος με την αποψινή επιτυχία έγινε ο πολυνίκης των τουρνουά κατηγορίας Masters 1000.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το έκτο Masters στο Παρίσι, παίρνοντας... εκδίκηση για την ήττα του στον τελικό του Αμερικανικού Όπεν από τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, μετά τη νίκη του με 4-6, 6-3, 6-3 στη μάχη του τίτλου του Paris Masters.

Ο Σέρβος, ο οποίος πλέον έχει δεδομένο ότι θα κλείσει επτά ημερολογιακά έτη στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, χρειαζόταν χρόνο για να προσαρμοστεί και να σπάσει τη στιβαρή άμυνα του Νο2 στον κόσμο, αλλά μόλις βρήκε τα... πατήματα του ήταν πραγματικά ασταμάτητος.

Ο Τζόκοβιτς ήθελε να αποφύγει μία ολοκλήρωση της σεζόν χωρίς τίτλο Masters για πρώτη φορά από το 2017 και διατήρησε την ψυχραιμία του σε όλη τη διάρκεια του τελικού, ολοκληρώνοντας την αποστολή απέναντι στον κάτοχο του τίτλου.

Ο Μεντβέντεφ ήταν συντετριμμένος στο τρίτο σετ και λύγισε στο πρώτο match point, όταν ο Τζόκοβιτς εξαπέλυσε έναν υπέροχο νικητήριο forehand.

Ο Σέρβος με την αποψινή επιτυχία έγινε ο πολυνίκης των τουρνουά κατηγορίας Masters 1000, με 37 τίτλους.

