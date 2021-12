Κορονοϊός: Ο Στίβεν Τζέραντ διαγνώστηκε θετικός

Η Άστον Βίλα επιβεβαίωσε πως ο προπονητής της μολύνθηκε από τον ιό και θα απουσιάσει από τους επόμενους αγώνες της ομάδας.

Ο προπονητής της Άστον Βίλα, Στίβεν Τζέραρντ, θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της ομάδας, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύλλογος του Μπέρμιγχαμ.

Οι “χωριάτες” έκαναν γνωστό ότι ο 41χρονος προπονητής βρίσκεται σε απομόνωση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Τζέραρντ δεν θα καθίσει στον πάγκο της Άστον Βίλα στον κυριακάτικο αγώνα με την Τσέλσι στο “Βίλα Παρκ”, καθώς και στην αναμέτρηση της προσεχούς Τρίτης με τη Λιντς στο “Έλαντ Ρόουντ” για την 20ή αγωνιστική της Premier League.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.