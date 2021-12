Life

Σάκης Ρουβάς: Τα χριστουγεννιάτικα μπάνια είναι τα καλύτερα (βίντεο)

Αψηφώντας το κρύο, ο Σάκης Ρουβάς έκανε μια βουτιά στη θάλασσα και μοιράστηκε βίντεο με τους διαδικτυακούς φίλους του.

Ο Σάκης Ρουβάς αγαπάει πολύ την θάλασσα. Πηγαίνει άλλωστε συχνά για κολύμπι τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά όχι μόνο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έκανε γνωστό ότι πήγε στη θάλασσα για χειμερινές βουτιές ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, σε Instagram story του λέει ότι: «Τελικά τα χριστουγεννιάτικα μπάνια είναι τα καλύτερα, το αποφάσισα» και παράλληλα συνεχίζει τις... δροσερές του βουτιές.

