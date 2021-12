Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Πέθανε από κορονοϊό 47χρονος ανεμβολίαστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού 3,5 μηνών.

Η αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, προκαλεί ανησυχίες στην κυβέρνηση και τους ειδικούς.

Ένα από τα πιο νέα θύματα της πανδημίας μάλιστα θρηνεί η Δυτική Μακεδονία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, σήμερα, Σάββατο, ανήμερα Χριστουγέννων, έφυγε από τη ζωή 47χρονος, κάτοικος Σερβίων, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και εβδομάδες με κορονοϊό στη ΜΕΘ του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας.

Ο άτυχος άντρας δεν είχε κάνει το εμβόλιο, ενώ δεν είχε υποκείμενα νοσήματα και ήταν πατέρας ενός μωρού 3,5 μηνών.

Να σημειωθεί πως από κορονοϊό νόσησαν τόσο η σύζυγος, όσο και το μωρό.

Πηγή: kozanimedia





Ειδήσεις σήμερα:

Πάρος - Ναυάγιο: Πολιτική αντιπαράθεση για τις μεταναστευτικές ροές (βίντεο)

Κορονοϊός - Γαλλία: Έσπασε το "φράγμα" των 100000 κρουσμάτων την ημέρα

Θρίλερ στις Σέρρες: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο