Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος για Μετάλλαξη Όμικρον: Θέμα λίγων εβδομάδων να κυριαρχίσει στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν τοπικά lockdown. Τι απαντά ο Ηλίας Μόσιαλος στις αντιδράσεις για την ανάρτηση με την Παναγία.

Είναι θέμα λίγων εβδομάδων η μετάλλαξη Όμικρον να επικρατήσει και στη χώρα μας, εκτίμησε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής στο LSE, Ηλίας Μόσιαλος, επισημαίνοντας ότι δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε το να εφαρμοστούν τοπικά lockdown το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ο καθηγητής επεσήμανε πως το 10 με 20% των κρουσμάτων στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι της παραλλαγής Όμικρον.

«Δεν είχαμε την ένταση του πανδημικού κύματος που αναμένουμε τώρα με την Όμικρον, δηλαδή να κολλήσουν πάρα πολλοί» επεσήμανε ο καθηγητής προσθέτοντας πως οι υπεύθυνοι θα πρέπει επεξεργαστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες και «με βάση το πώς θα εξελιχθεί η ένταση της πανδημίας το χρονικό διάστημα της λήψης των μέτρων θα πρέπει να αποφασιστεί».

«Αν δούμε ότι έχουμε ηπιότερη εκδοχή, τις επόμενες ημέρες σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων και μη μεγάλη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας προφανώς το χρονοδιάγραμμα αλλάζει».

Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής δήλωσε πως αυτό αποκλείει μέσα στον Ιανουάριο και την λήψη ακόμη πιο δύσκολων μέτρων από αυτών που έχουν ανακοινωθεί «πάντα όμως με σύνεση»

«Θα μπορούσε να γίνει τοπικό λοκντάουν παραδείγματος χάριν εάν χρειαστεί κάπου», είπε συγκεκριμένα.

Συμφώνα με τον κ. Μόσιαλο η νοσηλεία για ένα βράδυ στο νοσοκομείο λόγω της Όμικρον είναι 40 με 70% λιγότερη σε σχέση με την Δέλτα.

Σε αυτό ίσως συμβάλλει ότι έχουν νοσήσει κυρίως νέοι , πολλοί είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι ή είχαν νοσήσει στο παρελθόν.

Τόνισε ότι σίγουρα θα κολλήσουν πολλοί περισσότεροι, αλλά μάλλον δεν θα έχουμε τις επιπτώσεις που έχουμε με τη Δέλτα με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Απάντηση στα "πυρά" που δέχθηκε η χιουμοριστική του ανάρτηση

Κληθείς να απαντήσεις στις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά την ανάρτηση ενός σκίτσου αναφορικά στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο απεικόνιζε την Παναγία να φορά μάσκα επάνω σε ένα γαϊδουράκι και τον Ιωσήφ, και έδινε μια σατυρική διάσταση στο ζήτημα της μη τήρησης των μέτρων για τον ιό ο Ηλίας Μόσιαλος τόνισε πως «Όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ειδικά αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων».

Υπογράμμισε δε πως θεμελιώδεις αξίες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η αξία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Ο κ. Μόσιαλος συμπλήρωσε ότι συνεχίζει να κάνει τις καθημερινές του παρεμβάσεις με συστηματικό τρόπο, όχι μόνο με γρήγορες τηλεοπτικές εμφανίσεις αλλά με αναλυτική επίμονη δουλειά καταγραφής και ανάλυσης των επιδημιολογικών, φαρμακολογικών στατιστικών δεδομένων και παρουσίασής τους με κατανοητό τρόπο στον ελληνικό λαό.

«Αυτός και μόνο αυτός ήταν ο στόχος των παρεμβάσεών μου, δηλαδή η ανάδειξη της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της σημαντικής αναγκαιότητας της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Αποκλειστικός μου στόχος ήταν η συμβολή μου στην τεράστια προσπάθεια της χώρας για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί αλλά και ταυτόχρονα η συστηματική ενημέρωση των πολιτών για να τηρούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας της ζωής τους».

Προειδοποίησε τέλος ότι τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πανδημικό κύμα και θα πρέπει όλοι και όλες να κάνουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να μην έχουμε περισσότερες και μεγαλύτερες απώλειες στη χώρα μας.

Όπως συνόψισε σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Η πολιτεία, οι πολιτικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία και η επιστημονική κοινότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτων

NBA: Ο Αντετοκούνμπο γύρισε κι οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές την Κυριακή