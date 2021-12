Αθλητικά

NBA: Ο Νίκολα Γιόκιτς γράφει Ιστορία!

Δείτε το νέο εντυπωσιακό επίτευγμα του «Τζόκερ».

Το ταλέντο του Νίκολα Γιόκιτς είναι αδιαμφισβήτητο και αυτό φαίνεται σε κάθε αναμέτρηση του Ντένβερ. Στην αναμέτρηση με τους Κλίπερς, ο περυσινός MVP είχε 26 πόντους, 22 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη (103-100) και παράλληλα έγραψε και ιστορία.

Αυτό ήταν το έκτο παιχνίδι στην καριέρα του «Τζόκερ» στο ΝΒΑ, με τουλάχιστον 20 πόντους και 20 ριμπάουντ και ανέβηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία των Νάγκετς ξεπερνώντας τον Μάρκους Κάμπι (5).

Παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει τουλάχιστον 25 πόντους, 20 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε back to back παιχνίδια μετά τον θρυλικό Τσαρλς Μπάρκλεϊ το 1988.

