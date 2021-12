Κόσμος

Γαλλία: Ομολόγησε ότι σκότωσε και διαμέλισε τον συγκάτοικό του

Οι φρικιαστικές αποκαλύψεις έχουν σοκάρει την κοινή γνώμη της χώρας.

Τρεις ημέρες αφότου βρέθηκε ένα αποκεφαλισμένο και διαμελισμένο πτώμα στην άκρη ενός δρόμου στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο συγκάτοικος του θύματος ομολόγησε το έγκλημα και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.

Η αντεισαγγελέας του Μοντομπάν, Αν Γκολιέ, ανέφερε ότι από τις έρευνες που διεξήχθησαν ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο ύποπτος, ο οποίος συγκατοικούσε με το θύμα σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα.

Ο συλληφθείς ομολόγησε ότι τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή σκότωσε τον φίλο του με κλωτσιές και χτυπώντας τον με ένα μαχαίρι και στη συνέχεια διαμέλισε το πτώμα για να το κρύψει. Προηγουμένως είχαν καταναλώσει αλκοόλ και καυγάδισαν έντονα.

Ο 52χρονος ύποπτος κατάγεται από το νησί Ρεϊνιόν, στον Ινδικό Ωκεανό, και στο παρελθόν είχε καταδικαστεί από γαλλικά δικαστήρια για προσβολή δημοσίας αιδούς και για απειλές θανάτου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, δύο άνθρωποι που έκαναν περίπατο εντόπισαν το πτώμα στην άκρη του δρόμου. Το κεφάλι του θύματος βρέθηκε την επόμενη ημέρα, μέσα σε μια πλαστική σακούλα, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Το θύμα, ηλικίας 31 ετών, ήταν επίσης γνωστός στις αστυνομικές Αρχές της Γαλλίας για κλοπές και άλλα αδικήματα.

