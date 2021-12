Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Έσπασε το "φράγμα" των 100000 κρουσμάτων την ημέρα

Αριθμός ρεκόρ απο την αρχή της πανδημίας. Ειναι αδιευκρίνιστο εάν θα επιβληθούν νέα μέτρα στη χώρα.

Για πρώτη φορά η Γαλλία ξεπέρασε σήμερα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, το «ψυχολογικό» όριο των 100.000 ημερήσιων κρουσμάτων της Covid-19, αριθμός που δεν έχει καταγραφεί ποτέ από την αρχή της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 104.611 νέα κρούσματα.

Στις 4 Δεκεμβρίου είχε ξεπεραστεί το όριο των 50.000 κρουσμάτων, κάτι που σημαίνει ότι τα κρούσματα διπλασιάστηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες, καθώς η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε επίσης κατά 28, φτάνοντας τους 3.282. Από την αρχή της πανδημίας έχουν πεθάνει 122.546 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 84 το τελευταίο 24ωρο.

Την Δευτέρα η κυβέρνηση πρόκειται να επανεξετάσει την κατάσταση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα.

Είναι αδιευκρίνιστο προς το παρόν αν η κυβέρνηση θα επιβάλει νέα μέτρα πριν από την Πρωτοχρονιά ή αν θα συνεχίσει με όσα εφαρμόζονται σήμερα. Σε τοπικό επίπεδο έχουν ληφθεί κάποια αυστηρότερα μέτρα, όπως στη Σαβοΐα που επέβαλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλα τα άτομα άνω των 11 ετών ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι από 10 άνθρωποι, όπως στις αγορές, τις αίθουσες θεαμάτων και αλλού.

Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα στις κοινότητες Σαμπερί, Εξ-λε-Μπεν και Αλμπερτβίλ καθώς και στα χιονοδρομικά κέντρα.

Το 76,5% του πληθυσμού (51.606.171 άνθρωποι) είναι πλήρως εμβολιασμένο ενώ 21.947.185 άνθρωποι έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση.

