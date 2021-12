Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση Φάουτσι: Ακυρώστε τα πρωτοχρονιάτικα πάρτι

Ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι προειδοποίησε σήμερα για τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς.

Ο κορυφαίος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι ήταν σαφής για την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον: «Θα συνιστούσα να μείνετε μακριά από τα πάρτι φέτος» είπε μιλώντας στο CNN, και κάλεσε τους Αμερικανούς να ακυρώσουν ότι έχουν κανονίσει για την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Ο Άντονι Φάουτσι είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη του: «Έχω πει στους πολίτες με συνέπεια ότι εάν είστε εμβολιασμένοι και με την ενισχυτική δόση και έχετε μία οικογενειακή συγκέντρωση στο σπίτι, με οικογένεια και συγγενείς είναι εντάξει».

Και πρόσθεσε «Αλλά όταν μιλάτε για πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έχουμε 30, 40, 50 άτομα να γιορτάζουν. Δεν γνωρίζεται σε τι στάτους εμβολιασμού βρίσκονται. Θα συνιστούσα να μείνετε μακριά από αυτό φέτος»

Την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ που η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει να επικρατεί κρατικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους Αμερικανούς, ακόμη και να αποφύγουν όσα μέλη της οικογένειας τους δεν είναι εμβολιασμένα.

