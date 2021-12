Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Μειώθηκε στο μισό ο χρόνος της καραντίνας για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα CDC, όσοι έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα αν εκτεθούν στον νέο κορονοϊό.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν απόψε ότι συστήνουν να μειωθεί το χρονικό διάστημα καραντίνας των Αμερικανών που έχουν προσβληθεί από την Covid-19 σε πέντε ημέρες, αντί για 10 που ήταν μέχρι σήμερα, εφόσον όμως είναι ασυμπτωματικοί.

Μετά το πέρας των 5 ημερών σε απομόνωση, θα πρέπει να φορούν μάσκα για άλλες πέντε ημέρες, εφόσον βρίσκονται κοντά σε άλλους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα CDC, όσοι έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα αν εκτεθούν στον νέο κορονοϊό, αλλά πρέπει να φορούν μάσκα για 10 ημέρες μετά την έκθεσή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνης

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 159 σημεία της χώρας

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη