Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος – δικηγόρος θύματος: Δεν μας εκπλήσσουν οι καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος που πρώτη κατέθεσε μήνυση.

«Όταν συγκεντρώναμε τα στοιχεία για τη δική μας υπόθεση, είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχει υλικό και από άλλες γυναίκες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος Α.Πριλή, η οποία εκπροσωπεί μία από τις καταγγέλλουσες κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου, για να τονίσει πως «δεν μας εκπλήσσει που υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες».

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι, ο παρουσιαστής αφέθηκε ελεύθερος για τις πρώτες καταγγελίες και κρατείται για τις επόμενες, εξήγησε πως «για να παραμείνει κάποιος κρατούμενος, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και να είναι ύποπτος φυγής».

Ερωτηθείσα για το πώς αισθάνεται η εντολέας της, απάντησε πως είναι «ικανοποιημένη με τις νομικές εξελίξεις, αλλά όχι δικαιωμένη μέχρι στιγμής. Παραμένει όμως σε σοκ, γιατί έχει έρθει σε επαφή με άλλη γυναίκα, ενώ έχει γίνει ο διασυρμός της, αυτό δεν έχει αλλάξει».

Τέλος, διευκρίνισε αναφορικά με τον αντίλογο που ακούγεται προς τα θύματα ότι, «τα ήθελε», πως είναι «άλλο η συναίνεση για μία λήψη, με τη συγκατάθεση ενός ατόμου κι άλλο να παίρνει αυτό μία έκταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνης

Λέσβος: “Τζουράσικ Παρκ” αναβίωσε έρευνα (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Πάλεψε με τους ληστές που μπήκαν από το παράθυρο στο σπίτι του