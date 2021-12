Καιρός

Καιρός: Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες την Τετάρτη

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε ορισμένα τμήματα της επικράτειας. Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση.

Συννεφιασμένος ουρανός και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στα ανατολικά αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα ανατολικά, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, θα πνέουν νότιοι 3-5 και στο ανατολικό Αιγαίο 5-7 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12-14 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με παροδικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα ή ομίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα νοτίων διευθύνσεων 4-6 μποφόρ. Εξασθενούν από το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες στρέφονται σε βορείων διευθύνσεων 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο θα επικρατήσει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το απόγευμα σε 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 και από το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια θα επικρατήσει συννεφιά, η οποία κατά περιόδους θα είναι αυξημένη, ενώ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κυρίως τις πρωινές ώρες στην Κρήτη ενδέχεται να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, που θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, εντάσεως 5 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα ανατολικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα και πιθανόν στην Εύβοια και πρόσκαιρα στις Σποράδες και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα σταματήσουν. Στα δυτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα νότια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 5-7 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 11-13 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει τους 16-18 βαθμούς Κελσίου.

