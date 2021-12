Life

Σύλληψη Τράπερ: Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα

Παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Για ποια αδικήματα διώκεται.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη οπλοκατοχή, παράνομη οπλοφορία και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 26χρονο τράπερ.

Ο κατηγορούμενος, που παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο προκειμένου να δικαστεί, συνελήφθη επειδή ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας στο ζωνάρι του όπλο που φέρει τη σφραγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από πηγές της ΕΛΑΣ, έπειτα από έρευνα βρέθηκαν στο σπίτι του ποσότητα ναρκωτικών, σφαίρες, μαχαίρι και τσεκούρι. Δεν εντοπίστηκαν, όμως, τα τρία όπλα που απεικονίζονται στην ανάρτηση του 26χρονου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο τράπερ ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως τα όπλα που φαίνονται ήταν ψεύτικα και τα είχε στη ζώνη του για τις ανάγκες ενός βιντεοκλίπ που γυριζόταν σε κλαμπ στο Γκάζι.

