Τραγωδία σε ορυχείο με δεκάδες εργάτες νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονική κατολίσθηση σε ορυχείο στο Σουδάν με δεκάδες νεκρούς.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση ενός ιδιωτικού ορυχείου χρυσού στο δυτικό Σουδάν, δήλωσε σήμερα Τρίτη στο Reuters αξιωματούχος του ορυχείου.

«Τριάντα ένα πτώματα ανασύρθηκαν μετά την κατάρρευση ενός ορυχείου χρυσού στην τοποθεσία Εν Ναχούντ στην πολιτεία Δυτικό Κορντοφάν. Μόνο ένα άτομο ανασύρθηκε ζωντανό», δήλωσε ο Χαλέντ Νταχουέιγια, διευθυντής της κρατικής εταιρείας Sudanese Mineral Resources Company.

At least 38 people were killed in the collapse of a private gold mine in En Nahud locality in West Kurdufan state, Sudan ????



Only 1 person was rescued alive," said Khaled Dahweya, director of government-owned Sudanese Mineral Resources Companyhttps://t.co/DDCQWaPIpf https://t.co/2cEqQMrftE pic.twitter.com/wNWVL08JI9