Covid Free GR Wallet - Αναγνωστόπουλος: απλή επίδειξη των στοιχείων και όχι “σκανάρισμα”

Διευκρινίσεις και οδηγίες από τον Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων για την ψηφιακή ταυτότητα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού που μπορούμε εύκολα να έχουμε μαζί, στο κινητό μας.

Λεπτομέρειες, οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή «Covid Free GR Wallet», που επιτρέπει στον χρήστη να έχει στο κινητό του συγκεντρωμένα το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την ψηφιακή «ταυτότητα» του, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύει την αστυνομική ταυτότητα του, έδωσε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, όσοι έχουν ήδη την εφαρμογή «Covid Free GR Wallet», δεν χρειάζεται να την διαγράψουν, αλλά αρκεί να κάνουν ενημέρωση της εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην νέα λειτουργία της.

Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, «εφόσον γίνει ενημέρωση της εφαρμογής, μας υποδεικνύει το πεδίο για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, μέσω κωδικών που χρησιμοποιεί ο πολίτης για το TAXISnet ή για web banking. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η φωτογραφία του πολίτη, το ονοματεπώνυμο του και η ημερομηνία γέννησης του θα μπαίνουν αυτομάτως από το σύστημα στην «ψηφιακή ταυτότητα» μαζί με το QR από το πιστοποιητικό εμβολιασμού».

Διευκρίνισε πως «η εφαρμογή για λόγους ασφαλείας χρειάζεται να αποστείλει και sms στο κινητό του πολίτη, που θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένους κωδικούς για πρόσβαση στο TAXISnet ή σε web banking, επομένως πρέπει ο πολίτης να είναι άνω των 18 ετών».

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, «πρόκειται για μια σύγχρονη διαδικασία, που αντλεί στοιχεία από διάφορα συστήματα από διάφορα υπουργεία. Μέχρι αργά χθες το βράδυ, 210.000 άνθρωποι κατέβασαν την εφαρμογή με την ταυτοπροσωπία».

Επεσήμανε ακόμη πως η φωτογραφία και τα στοιχεία του πολίτη, «δεν σκανάρονται στην διάρκεια του ελέγχου, απλώς επιδεικνύονται».

