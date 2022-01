Κοινωνία

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ανακαίνιση της υπόγειας διάβασης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μορφή έχει πλέον η υπόγεια διάβαση κάτω από τη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Παντείου.

Στην πλήρη ανακαίνιση της Υπόγειας Διάβασης στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακαίνισης διαβάσεων από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.ΔΙ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σύμβασης «Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής» έγιναν εργασίες αναβάθμισης και εξωραϊσμού της υπόγειας διάβασης της Λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στόχος της δράσης είναι οι υπόγειες διαβάσεις να αλλάξουν όψη και να γίνουν πιο φωτεινές και καθαρές. Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής συνεργάστηκε με τις πρυτανικές αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να προκύψει ένα αισθητικό αποτέλεσμα με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Τη διάβαση επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της ανακαίνισης. Στο σημείο αυτό είχε συνάντηση με την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη και τους αντιπρυτάνεις Χαράλαμπο Οικονόμου, Χρίστο Παπαθεοδώρου, Πηνελόπη Φουντεδάκη και Μαριάννα Ψύλλα. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γ. Σελίμης, ο Προϊστάμενος της ΔΔΙΜΥ Π. Καρυώτης και ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθέτης.

Η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παρέμβασης στους τοίχους της υπόγειας διάβασης, έγινε από το διάσημο street artist Cacao Rocks και έχει αναφορές στην παιδεία και τους νέους. Μεταξύ των αισθητικών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που έγιναν είναι η απεικόνιση της Μαρίας Κιουρί και η αναφορά της φράσης «Dans la vie, rien n'est a craindre, tout est a comprendre» Μετάφραση: Τίποτα μη φοβάσαι στη ζωή. Προσπάθησε να κατανοήσεις τα πάντα. Επίσης σε άλλο σημείο απεικονίζεται ο Ρουσσώ και η Φράση «Il faut avoir deja beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu'on ne sait pas» Μετάφραση: Πρέπει να έχεις ήδη μάθει πολλά πράγματα για να ξέρεις πώς να ρωτάς γι' αυτά που δεν ξέρεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε πλήρης αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων φθορισμού και νατρίου εντός και εκτός της Υπόγειας Διάβασης με νέα φωτιστικά σώματα αντιβανδαλιστικά, τεχνολογίας LED, κατασκευάστηκε νέο δάπεδο με ανθεκτική εποξειδική επάλειψη, ενώ τοποθετήθηκαν διαδρομές πρόσβασης με φωτιζόμενες πλάκες.

Με αφορμή την επίσκεψη στο σημείο ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Το συγκεκριμένο έργο είναι η αφετηρία και ο "οδηγός" για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων υπόγειων διαβάσεων σε σημεία της Αττικής μας. Η Περιφέρεια Αττικής φροντίζει για το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, αναβαθμίζοντας παράλληλα το αστικό τοπίο με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αισθητική βελτίωση στο αστικό τοπίο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που προκύπτει στη υπόγεια διάβαση της Λ. Συγγρού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο αποδίδεται στους πολίτες ένα υπέροχο έργο, αλλά ταυτόχρονα γίνεται πράξη το όραμα που έχουμε για την αναβάθμιση συνολικά των υπόγειων διαβάσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι καλλιτέχνες που τη φιλοτέχνησαν, με τις οδηγίες της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, δίνουν ένα άψογο αποτέλεσμα, σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο. Την ίδια ώρα εξασφαλίζεται και η μέγιστη ασφάλεια για τους πολίτες καθώς και η μακροχρόνια διατήρηση της παρέμβασης, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ειδικές τεχνικές αντιγκράφιτι".

Από την πλευρά της η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Χ. Κουλούρη, αφού ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για την συμβολή της Περιφέρειας στη συντήρηση και αναβάθμιση της διάβασης δήλωσε:

«Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι σήμερα ιδιαίτερα ευχαριστημένο για την δημιουργία της υπόγειας διάβασης πεζών με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Θέλουμε να την "υιοθετήσουμε" γιατί την αντιμετωπίζουμε ως μέρος του Παντείου Πανεπιστήμιου και ως μια εμβληματική δράση. Βλέπουμε ένα πραγματικά υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στα αισθητικά κριτήρια ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος αλλά και στην επιστημονική του ταυτότητα, καθώς και στα μηνύματα που θέλουμε να μεταδώσουμε μέσα από τα πρόσωπα που απεικονίζονται αλλά και τα μότο που τα συνοδεύουν και τα οποία καλούμε τους διαβάτες να τα διαβάσουν και να τα "αποκρυπτογραφήσουν."

Ειδήσεις σήμερα:

Όμικρον – ΠΟΥ: Κίνδυνος εμφάνισης πιο επικίνδυνης μετάλλαξης

Καιρός: νεφώσεις, νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 144 σημεία την Τετάρτη