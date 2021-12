Κόσμος

Κύπρος: Ανήλικος σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα του

Οικογενειακή τραγωδία στην Λεμεσό, όπου ένας 17χρονος φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος τον πατέρα του.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 17χρονος φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος τον πατέρα του στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο 45χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο.

Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί σε αγροτική περιοχή στο Σούνι.

Οι αστυνομικές Αρχές τέθηκαν επί ποδός μετά από τηλεφώνημα από ένα πρόσωπο που έλεγε πως πυροβόλησε κατά λάθος τον πατέρα του και πως αυτός βρισκόταν νεκρός στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπου απέκλεισαν τη σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις.

Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πατέρας 45 χρόνων που βρισκόταν σε κυνηγετική εξόρμηση σε χωριό της Επαρχίας Λεμεσού σε κάποια στιγμή " προφανώς κατά λάθος δέχθηκε πυροβολισμό και βρήκε ακαριαίο θάνατο".

Η αστυνομία ενημερώθηκε από κυνηγούς που βρίσκονταν στο απέναντι βουνό καθώς και από τον ανήλικο.

"Είναι μια ευαίσθητη υπόθεση με εμπλοκή ανηλίκου, η υπόθεση διερευνάται".

Δυο τα όπλα στη σκηνή της τραγωδίας

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου στη σκηνή εντοπίστηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια παρόλο που οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πυροβολισμός ήταν τυχαίος από τον ανήλικο.

Η Αστυνομία διερευνά κυνηγετικό ατύχημα.

πηγή: alphanews.live

