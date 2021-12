Κόσμος

ΚΕΠ: Σκότωσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους γιατί του ζήτησαν να φορέσει μάσκα (βίντεο)

Άνδρας άνοιξε πυρ σε ΚΕΠ για τη χρήση μάσκας. Νεκροί μία υπάλληλος και ένας πολίτης.

Άνδρας άνοιξε πυρ σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που βρίσκεται νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας σκοτώνοντας δύο από τους παρευρισκόμενους πολίτες και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ στη συνέχεια ο δράστης συνελήφθη, μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από διένεξη που προκλήθηκε όταν ο φύλακας ζήτησε από τον άνδρα που εισήλθε στο κέντρο να φορέσει την μάσκα του, εκείνος έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί», δήλωσε πηγή του πρακτορείου.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε στο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte το περιστατικό όπως και ότι ο δράστης συνελήφθη.

Από τα πυρά του δράστη σκοτώθηκε μια υπάλληλος του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών και ένας πολίτης -επισκέπτης.

Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είναι δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα 10χρονο κοριτσάκι. Οι τραυματίες βρίσκονται αυτή την ώρα στο χειρουργείο.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη. «Στην Μόσχα υπάλληλος της διεύθυνσης μεταναστών συνέλαβε τον δράστη που άνοιξε πυρ στο χώρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ιρίνα Βολκ, επισημαίνοντας ότι ο δράστης είναι «ένας 45χρονος Μοσχοβίτης». Έχει ξεκινήσει έρευνα για φόνο.

Ο συλληφθείς βρίσκεται σε μια κατάσταση σύγχυσης, σε μια παρανοϊκή κατάσταση, αναφέρει το TASS επικαλούμενο πηγή της αστυνομίας.

Ο συλληφθείς είναι κάτοικος της Μόσχας και πρώην στρατιωτικός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έκανε χρήση αεροβόλου όπλου που είχε μετατρέψει σε πυροβόλο με πραγματικές σφαίρες. Οι γείτονες του δήλωσαν ότι πρόκειται για άτομο με ψυχικές διαταραχές», ανέφερε πηγή στο πρακτορείο TASS, ενώ άλλη πηγή δήλωσε ότι ο άνδρας, που λέγεται Σεργκέι Γκλάζοφ, πυροβόλησε με κανονικό όπλο.

