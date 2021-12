Κοινωνία

Χαλκίδα: Έδειρε τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Πώς ξέφυγε από τα χέρια του συζύγου της.

Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της έπεσε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Χαλκίδα, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε μπροστά στο ανήλικο παιδί της το βράδυ της Τρίτης.

Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ, γεμάτη μώλωπες, ξέφυγε από τα χέρια του συζύγου της και έφυγε από το διαμέρισμα, ζητώντας βοήθεια από γειτονικό κατάστημα το οποίο ήταν ανοιχτό.

Κάλεσαν την Αστυνομία και άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας έφτασαν στο σημείο. Η γυναίκα ανέφερε πως το παιδί της βρισκόταν με τον άνδρα μέσα στο διαμέρισμα, ενώ φοβόταν μήπως έχει χτυπήσει και εκείνο.

Μετά από αρκετή ώρα ο σύζυγος παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον προσήγαγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας ενώ το παιδί ήταν καλά στην υγεία του.

