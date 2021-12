Life

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Επίσημα διαζύγιο από τη Μαρία Σράιβερ

Μετά από δεκαετίες γάμου και τέσσερα παιδιά ο πρώην πρωταγωνιστής του Χόλυγουντ και κυβερνήτη, είναι πλέον ελεύθερος από τη σύζυγό του.

Ο γάμος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με τη Μαρία Σράιβερ τερματίστηκε επισήμως: Δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, έπειτα από μια απιστία του σταρ του Χόλυγουντ, δικαστήριο του Λος Άντζελες επικύρωσε το διαζύγιο, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ, που ειδικεύεται στις ειδήσεις για διασημότητες και μετέδωσε πρώτος την είδηση, η διαδικασία του διαζυγίου ήταν ιδιαιτέρως χρονοβόρα λόγω των περιουσιακών διαφορών και των πολλών οικονομικών πτυχών προς διαπραγμάτευση.

Η Μαρία Σράιβερ, δημοσιογράφος, ανιψιά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2011. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο «Terminator» είχε παραδεχτεί πως είχε σχέση με την οικονόμο του ζευγαριού, Μίλντρεντ Μπαένα, η οποία έφερε στον κόσμο ένα αγόρι το 1997.

«Μετά τη λήξη της θητείας μου ως κυβερνήτη, μίλησα στη σύζυγό μου για αυτό το γεγονός, το οποίο είχε συμβεί πάνω από μια δεκαετία νωρίτερα», είχε δηλώσει τότε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος έγινε κυβερνήτης της Καλιφόρνιας το 2003.

Στη συνέχεια, η Μαρία Σράιβερ επικαλέστηκε «ασυμβίβαστες διαφορές» με τον σύζυγό της, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1977 και παντρεύτηκε το 1986. Απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά.

